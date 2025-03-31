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環境部淨零綠領人才培育課程 4/1開放報名

2025/03/31 10:36:58

為期48小時的「環境部淨零綠領人才培育課程」，4月1日上午9時起開放上網報名。（中央社檔案照片）

為期48小時的「環境部淨零綠領人才培育課程」，4月1日上午9時起開放上網報名。（中央社檔案照片）

（中央社記者張雄風台北31日電）環境部國家環境研究院今天表示，結合28所大專院校，推出為期48小時的「環境部淨零綠領人才培育課程」，自明天上午9時起開放上網報名。

國環院發布新聞稿指出，攜手28所大專院校，3月28日成立「淨零綠領人才培育聯盟」於北、中、南、東4區設立區域培育中心。「環境部淨零綠領人才培育課程」費用為每人新台幣1萬2000元，由各開辦學校收取。

其中，30歲以下大專院校在學生（不含在職專班生）與低收入戶者且首次測驗就及格者，學生者可獲得半額學費優惠，低收入戶者則是全額學費優惠。

國環院表示，「環境部淨零綠領人才培育課程」的第1個班期由北區培育中心國立台灣師範大學拔得頭籌，將於4月26日開設。

國環院指出，因初期的班期較少、名額有限，如遇班期報名額滿的情形，請等待下一場班期，或報名參加鄰近加盟學校的班期；另外，結盟的大專院校在年底前至少會開設總共60個班期，可提供超過2400名的機會。

國環院提到，為顧及教學品質，「環境部淨零綠領人才培育課程」每班學員數限制在40人以內。課程結束後學員需要參加測驗，測驗及格後，可獲得環境部頒發的合格證明。

國環院說，預訂今年第1次測驗於8月下旬舉行，第2次測驗則是訂於11月下旬舉行；明年起，每年會舉辦3次測驗，每年培育至少3500名綠領人才。（編輯：管中維）1140331

國立台灣師範大學 環境部 淨零台灣 國環院 國家環境研究院

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