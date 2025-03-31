華航高星潢：2025年客貨雙好 近年票價往下機率不高

（中央社記者江明晏台北31日電）展望今年，華航董事長高星潢表示，2025年仍會是客貨雙好的一年，預估客運人數會超過2019年的水準，由於永續燃油（SAF）成本高，未來幾個年度票價往下機率不是很高，貨運今年雖然有關稅等變數，但預估還會繼續往上走。

中華航空今天與空中巴士正式簽署10架A350-1000廣體客機訂單，新機隊預計自2029年起開始交付，將投入北美與歐洲長程航線。

本次簽約儀式由華航董事長高星潢和空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry於桃園國際機場凱悅酒店共同簽署，華航總經理陳漢銘與會，交通部常務次長林國顯見證。

空中巴士高層表示，飛機供應鏈短缺是自從疫情開始受到影響，團隊正努力解決，會應用疫情中的經驗，期待很快恢復疫情前的狀況，趕上供應進度。

高星潢指出，目前交機狀況有遞延，A321交了15架、9架交付當中，今年底、明年初會交787，A350-1000會在2029年開始交機：交機進度雖然近期延宕，但期望後續可以加速進度如期交機，目前華航有83架飛機，未來往90至95架邁進。

華航去年營運創歷史新高，展望今年，高星潢今天表示，2025年仍會是客貨雙好的一年，「都會有很好的成績單」，預估客運人數會超過2019年的水準，亞太地區還有兩位數的成長，票價則取決於供需，但由於永續燃油（SAF）成本高，預估未來幾個年度內，價格往下的機率不是很高。

針對今年航班拓點規劃，他表示，隨著新機報到與增添運能，會持續拓展航點，但運量沒有那麼充足，會穩健求發展，開新航點前會優先讓現有航班更加密集。

貨運方面，他表示，貨運今年雖然有關稅等變數，但預估還會繼續往上走，尤其電商貨運方興未艾。（編輯：楊凱翔）1140331

中華航空31日與空中巴士正式簽署10架A350-1000廣體客機訂單，華航總經理陳漢銘接任後首度現身儀式。中央社記者江明晏攝 114年3月31日