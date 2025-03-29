宜蘭綠博武荖坑風景區登場 寓教於樂邀親子體驗

（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）2025年宜蘭綠色博覽會今天起至5月11日於蘇澳武荖坑風景區登場，17處寓教於樂的展區呈現永續未來、氣候變遷影響等概念，還有21座零電低碳遊樂設施，適合親子體驗。

宜蘭綠博是宜蘭縣每年春季重大觀光旗艦活動，2025年宜蘭綠色博覽會上午於蘇澳武荖坑風景區開幕。

今年活動，宜蘭縣政府指出，以「永續未來、從心開始」為主題，17處寓教於樂的展區，分別呈現動物友善、食農教育、垃圾回收再利用、地方創生、氣候變遷影響、河溪生態等概念。

宜蘭縣政府表示，「蘭陽動植物王國」展區，提供可愛的迷你豬、羊駝與駱馬等友善陪伴動物；「生命蕨起」展區，帶領遊客穿越4億年的蕨類演化史；「再生英雄」展區，展示運用破碎及分化技術，將塑膠垃圾轉化為可再利用材料的趣味體驗。

「怪奇海產店」展區，蒐羅各種奇異食材及特殊料理方式，從餐桌回溯產地，呈現各種海產的原貌、漁法及文化。

「魚眼看世界」展區，透過實地下水觀察與專業講師引導，帶領遊客認識河溪生態與水下生命多樣性。

「親溪體驗區」展區，提供遊客親近園區內溪水，享受沁涼與安全的親水空間；「永續部落」展區，安排大地舞樂展演，讓遊客體驗原民山林射箭和手工編織。

另外，「零電無碳遊戲場」，提供不分晴雨天都能遊玩的彈跳雲、360度自行車、旋轉飛椅、青蛙翹翹板、人體陀螺儀；「冒險挑戰遊戲場」，提供彩虹滑道、天際纜車與叢林擺盪飛索。

「雲天草原遊樂場」提供海龜彈跳、花朵摩天輪、叢林飛索兒童版與彩繪油桶車，讓親子透過遊樂訓練肢體協調、體驗旋轉擺盪與滑翔的刺激與歡樂。（編輯：戴光育）1140329