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CIP渢妙一期風場與聯發科簽約 融資到位將如期併網

2025/03/17 19:01:20

（中央社記者劉千綾台北17日電）哥本哈根基礎建設基金（CIP）透過旗下第五號旗艦基金（CI V）所投資開發的渢妙一期風場今天宣布，正式與聯發科技簽署企業購電協議，持續以行動力印證第3階段區塊開發模式的可行性。CIP表示，全案即將融資到位，展現如期併網的信心。

CIP 亞太市場負責人暨渢妙風場董事長波爾森（Thomas Wibe Poulsen）透過新聞稿表示，聯發科技為全球IC設計創新技術推動者，且持續朝追求環境永續邁進。渢妙一期很榮幸能協助對永續發展懷抱相同願景的客戶，透過供應穩定的綠電，強化台灣企業的全球競爭力。

波爾森表示，渢妙一期持續在開發進度上領先同期案場，在國內外融資市場均獲得高度支持，隨著全案即將融資到位，充分反映供應鏈、銀行、購電客戶以及政府對渢妙一期如期併網的信心。

聯發科技表示，公司一直以來致力追求企業成長與環境永續的平衡，這次與渢妙風場簽署購電合約，將是邁向淨零排放的重要里程碑，未來將與渢妙風場攜手落實對全球環境的責任。

此外，聯發科表示，將發揮集團與產業影響力，號召集團與供應鏈夥伴一同推進綠色能源使用，進而達成2030年全球集團辦公室電力使用100%再生能源、2050年達到溫室氣體淨零排放目標，同時完成對全球環境永續的承諾。

渢妙一期風場位於台中市海域距岸約35公里處，規劃設置33座風力機組、共計500 MW裝置容量，預定於2027年底完工。（編輯：楊凱翔）1140317

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