國發會：台灣不只半導體 更具備淨零解決方案軟實力

（中央社記者潘姿羽台北18日電）台灣以半導體產業的堅強實力享譽國際，國發會副主委高仙桂今天指出，台灣不只半導體產業，更有推動數位跟淨零解決方案的軟實力，期望透過淨零城市展，向國際展現台灣能夠成為全球城市推動數位跟淨零轉型的最佳夥伴。

第3屆「2050淨零城市展（Net Zero City Expo）」3月18至21日在台北南港展覽館2館舉行，由行政院國家永續發展委員會指導，國家發展委員會與台北市電腦公會合作共同舉辦，匯聚全球超過59個國家地區、138個城市、逾2800名海外貴賓參與。

高仙桂今天以主辦單位代表身分，出席開幕式及淨零城市國際峰會。

高仙桂致詞時指出，2025展會主題是數位與綠色雙軸轉型，國內參與企業及來訪外賓均創下歷史新高，期望透過展會平台，讓民眾跟世界看到，台灣不僅有半導體跟人工智慧（AI）硬體製造的硬實力，更有推動數位跟淨零解決方案的軟實力，藉由這次展會進行國際合作及經驗交流，台灣將與貿易夥伴共同掌握全球淨零及綠色轉型商機。

國發會於淨零城市展設立國家淨零政策館，揭示台灣2030及2035年減碳新目標，包含六大部門減碳旗艦行動計畫及六大制度創新等支援措施，展現政府追求2050淨零碳排的決心。此外，城市是數位與淨零解決方案的最佳試驗場域，這次展會共有12個地方政府共襄盛舉，展出運用AI賦能提升公共治理的低碳轉型成果，與全球各地的城市代表互相交流。

國發會並指出，民間企業是推動台灣數位及淨零轉型重要驅動力，這次展會約有550個廠商參展，包括三大電信商及國內ICT龍頭企業，充分展現AI賦能於各行業的創新運用實績，包括AI機器人專區、虛擬電廠、節能與儲能，以及災防等智慧解決方案。

國發會表示，透過展會的國際商機媒合大會，也能將這些智慧解決方案向國際展示，並輸出全球各地，讓台灣成為全球城市推動數位跟淨零轉型的最佳夥伴。（編輯：楊蘭軒）1140318