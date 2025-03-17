彭啓明：將成立空品預測中心 盼上半年能掛牌

（中央社記者張雄風台北17日電）環境部長彭啓明今天表示，新空品政策白皮書預計3月底完成、4月初對外公布；後續將成立「空氣品質監測與預報中心」，讓空氣品質監測、預報及防制一體，希望上半年能掛牌。

根據資料，為改善空氣品質，環境部去年12月18日至今年1月14日設置「好空氣許願池」，廣泛蒐集社會各界對空氣品質改善的建議，並於今年分別在北中南3區舉辦「好空氣公民咖啡館」實體會議，共徵集570項建言。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請彭啓明、衛生福利部、教育部、經濟部、台灣電力公司、台灣中油公司就「氣象變異致國內空品惡化，精進預報與跨部會應變作為」進行專題報告，並備質詢。

彭啓明會前接受媒體聯訪時表示，其實在內部會議也提出空氣品質治理8個很難解的問題，還有待突破。

彭啓明舉例，如說民眾期待空氣品質越來越好，可是現在掌握的工具還有資源還不夠，可能只有靠淨零才有辦法改善空氣品質；另外，很多民眾也認為煙囪是很大的排放源，但現在發現汽機車等移動污染其實遠超過固定污染源；也有很多的民眾關心住家、學校附近可能有工廠，受到很大程度的影響。

彭啓明說，目前預訂3月底完成「新空品政策白皮書」，4月初對外發布，就相關議題作為後續空氣品質改善的參考。

近期媒體報導，在學校附近可能有明顯的固定污染源，影響學生健康。彭啓明指出，這個部會與教育部、經濟部來配合，環境部一直有關注，其最主要就是台灣因為地狹人稠，所以會發生工廠在學校的旁邊的情況。

彭啓明強調，後續會加強源頭減量。以屏東獅子國中為例，經當地環保局量測，的確鄰近的瀝青廠，某個製程產生煙、還有臭味，希望能夠輔導加強改善；另外在高雄有很多工業區旁邊的中小學，未來都會加強輔導。

彭啓明提到，為強化移動污染源管理，針對特定區域地方政府會劃定空氣品質維護區，限制高污染車輛進入，截止今年3月，全台共劃設85處空維區；如家長接送小朋友，車輛也會有怠速的問題，未來希望學校也可以納入空維區。

彭啓明說，後續會成立「空氣品質監測與預報中心」，擴大對空氣品質預測的量能，讓空氣品質監測、預報及防制一體；目前已經向行政院報告，希望上半年就能掛牌成立。（編輯：郭諭儒）1140317