融資到位在即 CIP渢妙一期風場與遠傳簽CPPA

（中央社記者曾智怡台北13日電）哥本哈根基礎建設基金（CIP）透過旗下第5號旗艦基金（CI V）所投資開發的渢妙一期風場今天宣布，與遠傳電信簽署企業購電協議（CPPA），攜手推動台灣再生能源發展與永續轉型；隨著融資到位在即，風場也將於今年正式展開施工。

CIP亞太市場負責人暨渢妙風場董事長波爾森（Thomas Wibe Poulsen）透過新聞稿表示，遠傳電信選擇與渢妙一期合作，不僅展現遠傳電信對減碳與永續發展的承諾，也體現其對CIP工程與財務規劃能力的高度信任。

他指出，隨著渢妙一期風場融資到位在即，即將於今年正式展開風場施工，成為第3階段區塊開發首座融資到位進入建設階段的案場，推動台灣能源轉型進程，並助力如遠傳電信這般標竿企業持續為台灣永續發展貢獻力量。

遠傳總經理井琪表示，氣候變遷議題刻不容緩，遠傳很榮幸與CIP旗下渢妙一期風場攜手合作，透過簽訂長期企業綠電契約，進一步深化遠傳在再生能源領域的多元布局。這項合作不僅確保穩定且高效的綠電供應，也為遠傳邁向淨零排放的目標，提供良好基礎。

渢妙一期風場位於台中市海域距岸約35公里處，規劃設置33座風力機組、共計500 MW容量，預定於2027年底完工，以穩定綠電供給為最重要任務。（編輯：楊凱翔）1140313