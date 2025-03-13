啓碁通過SBTi審核 2050年實現淨零碳排

（中央社記者潘智義台北13日電）網通廠啓碁科技今天宣布通過「科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative，SBTi）」審核，確認減碳目標和路徑符合SBTi的淨零標準，承諾全面推動企業減排，實現低碳轉型。

啓碁科技表示，SBTi為全球企業提供符合巴黎協定，1.5°C升溫控制目標的減碳框架，幫助企業設定科學減碳路徑及短期、長期的淨零目標。

啓碁承諾，到2030年，相較於2022年基準年，範疇1和範疇2的溫室氣體絕對減量42%；相較於2023年基準年，範疇3的溫室氣體絕對減量25%，並在2050年前實現淨零排放。

為加速達成範疇1與範疇2的減碳目標，啓碁依據ISO14064-1於2023年完成全集團、全範疇的溫室氣體盤查與查證；並依循ISO 50001及導入能源管理平台，持續提升能源效率；台灣、中國與越南3地廠房均鋪設太陽能板，降低企業成長可能帶來的環境影響。

此外，啓碁加入RE100倡議，力爭於2040年實現100%再生能源使用。在推動範疇3的溫室氣體減排上，推展永續供應鏈，不僅建立全球供應鏈管理政策、供應商行為準則，更要求供應商訂定減碳目標與行動策略、定期提報減碳成果，攜手全球供應商夥伴推升碳管理執行力。（編輯：張均懋）1140313