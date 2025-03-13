推動原鄉碳匯 學者：企業ESG效益最大化

（中央社記者吳欣紜台北13日電）發展自然碳匯是台灣2050淨零排放路徑及策略中關鍵戰略之一，學者今天指出，推動原鄉碳匯能促進原鄉發展、推動企業公正轉型以及社會包容，並能帶給企業ESG最大效益。

台灣集中保管結算所日前與台灣原住民族歷屆鄉鎮市區長總會，共同簽署合作意向書（MOU），成為首家與原鄉總會攜手推動原鄉土地保育造林，推廣原住民族文化傳承的企業，今天也舉行「淨零挑戰與原鄉碳匯ESG機會」論壇，探討政府部會應如何協助原住民族參與發展自然碳匯，以及助力企業ESG及加速淨零轉型。

台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明於會中分享「全球淨零挑戰與碳移除機會-兼論『原鄉碳匯ESG』解方」演講，分享推動原鄉碳匯ESG的效益。

他提到，在全球淨零轉型下，企業可能面臨原有獲利模式的崩壞，因此唯有創造性的破壞，從企業的原物料製程跟產品原物料重新思考找到新的組合，新的組合就會是一個ESG新的機會進而去創造非財務績效ESP。

李堅明表示，非財務績效包含氣候績效、生物多樣性績效，如果兩者做得好就可以產生碳權、碳匯，進而讓企業產生新的業績而創造接單、創造股價。

台灣原住民族歷屆鄉鎮市區長總會推動原鄉碳匯ESG公益平台，盼透過平台媒合對接企業與原住民族的組織與合作社，藉此投入發展自然碳匯。

李堅明說，國際機構ICVCM機構指出，有在地原住民跟社區的參與所產生的碳權具有最高誠信，因此原鄉碳匯ESG就代表著高品質，而國家氣候變遷因應法也提到政府需要跟原住民族共同去做自然碳匯。

李堅明表示，推動原鄉碳匯ESG有三大功能，包含知識交流、讓原住民有能力參與以及促成國家淨零轉型，而原鄉碳匯ESG公益平台能創造多項SDG的效益來幫助企業ESG績效，也能結合原鄉企業跟區公所力量開創種碳新產業，促成原住民青年返鄉就業並提升原住民族生活福祉。

李堅明舉例，原鄉總會與集保去年簽署MOU，目前正在展開後續相關工作，已經選定桃園復興鄉原鄉部落合作，原鄉參與提供土地會有土地租金，而企業提供媒合以及引進企業資源也可在當地創造就業機會，進而繁榮原鄉。

至於企業部分，李堅明表示，企業參與可以獲得多項效益，包含環境誠信、推動企業公正轉型以及關懷在地弱勢族群，參與的企業能在其ESG上呈現這些價值內容。

李堅明強調，原鄉碳匯ESG公益平台是最強氣候解方，期待未來有更多原鄉提供土地合作、號召更多企業參與，兩者合作產生的碳匯效益可以成為國家淨零轉型重要的碳移除量。（編輯：李淑華）1140313