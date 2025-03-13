美風力加太陽能發電首超燃煤 川普仍要擴大煤電

（中央社紐約12日綜合外電報導）能源智庫Ember指出，美國的風力、太陽能發電相加，去年首度超越燃煤發電。風力與太陽能發電去年在美國發電佔比合計達17%，燃煤則降至15%。

華爾街日報指出，Ember從美國能源情報署（EIA）的數據分析發現，太陽能是美國成長最快速的發電來源，較2023年增加27%，風力發電則增加7%。

然而川普政府當前正準備大幅提升天然氣產量和出口。能源部長萊特（Chris Wright）這週於休士頓一場能源大會表示，他正推動於阿拉斯加、新英格蘭等地鋪設新天然氣管線，並批准海運輸出天然氣的許可。

美國太陽能產業協會（Solar Energy Industries Association）和能源諮詢公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）本週稍早一份報告指出，美國去年整體新增50 GW（百萬瓩）太陽能裝置容量。這創下20多年來任何能源技術中新增發電量的最高紀錄。這份報告稱太陽能和電池儲能佔去年電網新增發電容量的84%。

Ember指出，美國已有24州作到風力與太陽能相加後超越燃煤發電，最新入列者是去年達標的伊利諾州，而亞利桑那、科羅拉多、佛羅里達與馬里蘭等州已先在2023年達標。

天然氣發電量去年增3.3%，目前仍是美國最大的發電來源，在發電結構佔比為43%。

路透社報導，川普政府打算撤銷原本意在減少美國燃煤發電廠煤灰與溫室氣體排放的防制規定，以幫助美國國內一些汙染最重的發電廠能繼續、恢復運作。

美國環保署今天表示要重新檢討拜登政府時期設限的煤灰、溫室氣體排放標準。這是川普政府擴大放鬆管制措施一環，用意是促進從煤到製造業等各相關行業發展，提高美國的石油和礦產產量。

煤灰顆粒因為十分微小，能滲透進血管、大腦而損害人體健康。美國電力產業是溫室氣體排放大宗之一，佔全美溫室氣體排放約1/4。

檢討燃煤電廠的煤灰、溫室氣體排放規範與川普1月20 日就職當天所簽一系列行政命令相符，當時他指示環保署檢視影響能源可靠性的措施，並宣布國家能源緊急狀態，強化政府推動化石燃料和相關發電的權力。

美國環保署於拜登政府時指較嚴格的2024年版煤灰標準並無不合理之處，91%現有煤電廠已能符合標準；但川普政府除希望既有煤電廠持續運作，還想重啟一些關閉的煤電廠，以確保能因應今後幾年用電需求激增。

美國目前運作中的煤電廠約有200座。（譯者：陳亦偉）1140313