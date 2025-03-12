加速推動潔淨科技專案 歐盟徵求意見擬放寬補助資格

（中央社布魯塞爾11日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）國家補助監管機構正在向成員國徵求意見，評估放寬規則的可能性，允許各國政府提供補助金或其他財務誘因，以支持潔淨科技相關專案與企業減少碳足跡。

路透社報導，這些較寬鬆的規則預計將於6月通過，並適用至2030年，目的是提升歐盟企業競爭力，以抗衡美國和中國競爭對手。這些規則也是歐盟上月宣布的一系列支持高耗能產業措施一環。

新規則也將使退休基金、保險公司和其他私人投資者更容易參與綠色專案的聯合投資。

新規則的公告草案指出：「為了進一步加速再生能源推廣、推動工業脫碳，並確保潔淨科技有足夠生產能力，需要更多投資。」

在較寬鬆的規則下，政府可提供的補助包含直接補助、稅額扣抵和加速折舊等稅務優惠，以及新貸款的利率補貼或擔保措施。

潛在受益者包括再生能源與能源儲存計畫、促進工業脫碳的措施，以及電池、太陽能板、風力發電機、熱泵、電解槽製造計畫和碳捕捉、再利用與封存（Carbon Capture, Utilisation and Storage, CCUS）專案。

此外，這些規則也允許歐盟成員國政府為大型專案提供相應補助，避免這些專案因非歐盟的補助或優惠措施而轉移到歐洲以外地區。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1140312