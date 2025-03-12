>國際趨勢

加速推動潔淨科技專案 歐盟徵求意見擬放寬補助資格

2025/03/12 19:06:31

（中央社布魯塞爾11日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）國家補助監管機構正在向成員國徵求意見，評估放寬規則的可能性，允許各國政府提供補助金或其他財務誘因，以支持潔淨科技相關專案與企業減少碳足跡。

路透社報導，這些較寬鬆的規則預計將於6月通過，並適用至2030年，目的是提升歐盟企業競爭力，以抗衡美國和中國競爭對手。這些規則也是歐盟上月宣布的一系列支持高耗能產業措施一環。

新規則也將使退休基金、保險公司和其他私人投資者更容易參與綠色專案的聯合投資。

新規則的公告草案指出：「為了進一步加速再生能源推廣、推動工業脫碳，並確保潔淨科技有足夠生產能力，需要更多投資。」

在較寬鬆的規則下，政府可提供的補助包含直接補助、稅額扣抵和加速折舊等稅務優惠，以及新貸款的利率補貼或擔保措施。

潛在受益者包括再生能源與能源儲存計畫、促進工業脫碳的措施，以及電池、太陽能板、風力發電機、熱泵、電解槽製造計畫和碳捕捉、再利用與封存（Carbon Capture, Utilisation and Storage, CCUS）專案。

此外，這些規則也允許歐盟成員國政府為大型專案提供相應補助，避免這些專案因非歐盟的補助或優惠措施而轉移到歐洲以外地區。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1140312

歐洲聯盟 歐盟 美國 淨零國際 補助

相關新聞

面對全球暖化、極端氣候的挑戰，台灣身為地球公民的一分子，責無旁貸。中央社在邁向百年之際，一本專業，建構淨零碳排網站，以國際報導為經、國內報導為緯，提供第一手、即時的淨零趨勢、法令與科技新知，帶領讀者與國際社會同步，邁向低碳未來。

Logo設計理念：結合中央社企業識別（CNA）及兩個無限符號（∞），象徵對環境永續付出、循環不懈的承諾。

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明。當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。

友站連結