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大型銀行紛紛退出 淨零銀行聯盟擬調整規則

2025/03/14 16:56:43

（中央社倫敦13日綜合外電報導）全球銀行業主要氣候聯盟「淨零銀行聯盟」主席告訴路透社，該聯盟正就修改規則徵詢成員意見。此舉是在部分大型銀行退出，以及實體經濟未能採取更積極氣候行動後所做出的決定。

路透社報導，阿布達比第一銀行（First Abu Dhabi Bank, FAB）永續長兼執行副總裁巴席爾（Shargiil Bashir）表示，昨晚向成員公布的舉措也反映科學、政策、方法學和法規的發展。

巴席爾未透露具體提案內容，但1名匿名知情人士指出，擬議變更的內容包括取消貸款須與將全球暖化氣溫升幅，控制在相較工業化前攝氏1.5度內這項目標保持一致的要求。

淨零銀行聯盟（NZBA）對成員規則的檢討已進行1年多，但自從氣候變遷懷疑論者川普再度當選美國總統後，這個組織面臨更大的壓力。

在川普就職前，美國銀行（BofA）、花旗集團（Citigroup）、富國銀行（Wells Fargo）、高盛集團（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和摩根大通銀行（JPMorgan）等6大銀行業者紛紛宣布退出淨零銀行聯盟。

隨後，澳洲、加拿大與日本的銀行也陸續退出。

去年10月，美國投行摩根士丹利成為首家下調貸款組合減排影響預期的大型銀行。

巴席爾說道：「淨零銀行聯盟正在因應不斷變化的外部環境與成員需求，來調整自身策略。」

巴席爾指出：「自4年前淨零銀行聯盟成立以來，外部環境快速變化，影響銀行業支持客戶邁向淨零轉型的能力。」（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1140314

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