台灣車商拚淨零減碳 今年擴大綠電降能耗

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）政府提出台灣2032年減碳新目標，台灣車商包括裕隆、和泰車、中華車、三陽工業等，今年積極規劃淨零減碳階段性目標，並擴大綠電和儲能規模，藉此降低能耗達到減排目標。

裕隆集團朝向淨零碳排並擴大綠電應用，規劃今年完成20.2MW綠電，設定廠區綠電發電與廠區用電量占比達到170%的目標，並與台電或民間合格電業洽談綠充儲解決方案。

裕隆未來規劃以年減4.2%排碳量為目標，預計2030年較2021年減少50%碳排，並達到全廠運具100%電氣化，2050年達到淨零排放。

裕隆集團轉投資的LINE GO持續擴大綠能減碳車隊，規模突破5000輛，可減碳相當於5座大安森林公園1年的吸碳量。

和泰車遵循日本母廠豐田（Toyota）全球2050淨零排放及6大環境挑戰目標，設定2035年台北總公司、新北新莊綜合園區、桃園楊梅物流中心、台中及高雄零件副倉庫，相關範疇一加上範疇二的營運排放，較2019基準年減量68%，預計今年碳排可較2019基準年減量18%，從2026年起，年減排目標顯著增加。

中華車積極布局低碳化，規劃到2050年降低54%能耗，相當於每年節省1200萬度電，力拚2050年完全使用綠電。

中華車也擴大太陽能光電規模，2024年中華車每年可透過太陽能發電約200萬度電；預估到2030年，每年太陽能有效發電量保守估計可到1100萬度至1200萬度電。

三陽工業今年規劃導入工廠智慧化能源管理（能源績效監視分析系統EMS）方案，今年也將推動溫室氣體減量專案（ISO 14064-2）系統與查證。

三陽持續推動節能減碳方案，降低碳排，短期目標至今年溫室氣體每年減量2%，規劃建置太陽能光電轉為自用或增建綠電。三陽評估，透過發展綠電及儲能事業，今年每年可節省電費約新台幣500萬元。（編輯：張良知）1140201