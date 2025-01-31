大同看好綠色甲醇轉化氫能 成立供銷平台

（中央社記者潘智義台北31日電）大同公司看好綠色甲醇是未來前景看好的潔淨替代能源，具有很大的市場潛力，成立大同永續發展控股公司，盼未來能掌握全球綠色甲醇10%市場占有率。

大同位於新加坡的子公司大同永續發展控股公司於2024年10月，在新加坡碳權交易所（CIX）完成首筆藍碳的碳權交易，後續將持續進行碳權交易。

大同永續發展控股公司建立內部平台，串連碳權相關的賣方及買方，公司負責依照買方客戶需求，篩選優質和有信用的多樣化碳權，提給國際大廠選擇；也與國際甲醇主要生產商合作，在新加坡成立全球智慧綠色甲醇供銷服務平台，建立綠色甲醇標準供應體系，並與國際輪船公司簽訂長期供貨合約。

大同根據國際甲醇協會估計，2030年約有270艘甲醇燃料船（不包括原料系統改裝升級的船隻），對綠色甲醇需求龐大。

大同解釋，甲醇擁有所有液體燃料中最高的氫碳比，使其成為高效的氫儲存與運輸媒介。透過重整技術，甲醇可以轉化為氫，實現使用地即時供應。

與電解水傳統方法相比，大同強調，從甲醇生產氫能通常更具成本效益。甲醇生產氫的成本約為電解水的一半，特別是在氫能市場發展初期，這是一個極具吸引力的選擇。

大同引述專業機構預測，2030年綠色甲醇船舶需求量將達1500萬噸、市值60億美元，而大同體系供應聯盟將控制150萬噸產量。

大同說明，甲醇的化學式為CH3OH，一種單碳有機分子，是一種清澈的液體，有時被稱為「木醇」，曾經是木材乾餾的副產品；而綠色甲醇來自低碳來源，利用永續電力生產，可以減少二氧化碳排放，不僅可用作運輸燃料，還可用作原料。

大同認為，甲醇產業可推動世界的氫能產業發展，甲醇與氫能在能源生產與儲存的背景下具有互補關係。甲醇作為優異的氫載體，可以更有效率、更具成本效益地運輸和儲存氫能。

此外，甲醇可以利用現有的儲存與運輸基礎設施，所需資本投入低於專門的氫能基礎設施。此種物流優勢讓氫能的使用過渡更為順暢，無需大規模的新投資。

業者指出，甲醇可由可再生原料，如生物質和城市固體廢棄物製成，助力循環經濟發展。這與減少碳排放及提升永續性的目標高度一致，對氫能經濟的推進相當重要。（編輯：張良知）1140131