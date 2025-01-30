市售水壺種類多 環團籲避開結構複雜、窄口款式

（中央社記者張雄風台北30日電）環保團體RE-THINK以碳足跡來檢視市售水壺款式，建議長期使用可選擇不鏽鋼，短期或大量頻繁使用要找耐用設計的塑膠款式；最好避開結構複雜的水壺、窄口水壺及太薄的玻璃水壺。

環境部公布2023年便利商店與速食店消費者的「自備杯比率」成長達2.8倍，顯示自備環保杯（水壺）的人明顯增加。環保團體RE-THINK重新思考比較市售水壺款式，分享挑選訣竅。

RE-THINK指出，市售水壺材質大致有4種，包括不鏽鋼、玻璃、傳統塑膠聚丙烯（Polypropylene, PP）、新型塑膠（Tritan）。

其中，不鏽鋼由鐵、碳和鉻組成的合金，不鏽鋼並不是完全不會生鏽，而是因為鉻的材質特性，會在表面形成一層薄透的保護膜，能防止氧氣與鐵接觸，進而保護不鏽鋼較不易生鏽；玻璃由矽砂（二氧化矽）經高溫熔化製成，無需擔心溶出化學物質，密封性高，不易吸附異味。

聚丙烯是常見的水壺材質，主要來自石油和天然氣中的碳氫化合物，材質特性輕、可塑性強；Tritan塑膠與傳統塑膠相比，對人體相對安全，材質也更堅固，可以用比較久。

RE-THINK強調，事實上，沒有哪種水壺一定只能用幾年，網路上廣傳各種水壺年限、汰換的說法，多半沒有詳實的參考依據。綜合材質特性與實際使用情境，不鏽鋼水壺能使用最久，塑膠或玻璃容易因碰撞產生裂縫，導致需頻繁更換或丟棄。

從碳足跡來檢視，RE-THINK說，不鏽鋼材質的碳足跡最高，它的製造過程雖然相對耗能，可是優點在於耐用、不需頻繁更換，隨著使用時間拉長，也能降低每次使用造成的環境影響；反之，材質碳足跡最低的玻璃，缺點是重量重又容易失手摔破，使用壽命不如其他材質。

一般來說，長期使用的水壺建議選擇不鏽鋼材質；如果預期是短期、大量頻繁使用，請消費者挑選耐用設計的塑膠款式。

RE-THINK另外建議避開水壺材質的NG設計，包含結構複雜的塑膠水壺，往往較容易斷裂、減少使用壽命；窄口不鏽鋼水壺清潔難度超高，飲料不好倒進去、冰塊放不進去，屬於手搖不友善水壺。

至於太薄的玻璃水壺容易因為碰撞或溫度變化而碎裂，不只造成浪費，還可能有點危險。（編輯：陳清芳）1140130