推動淨零排放 高市大社國小打造能源教育場域

（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高雄市路竹區大社國小將校園打造成能源教育場域，能源與日常結合，為孩子們埋下淨零排放的種子，耕耘3年有成，讓這所近125年歷史的學校，榮獲全國推動能源教育標竿獎優選獎。

大社國小將有關能源教育資料及資訊放置於走道，學生於每天第2、3節下課，由能源小天使負責解說與操作。校長張素菁說，學校邀請能源專業人士入班教育，帶領全校包含幼兒園所有學生，從能源起源「石油」開始介紹。

老師楊慶鴻結合化石談能源，再帶入暖化現況；老師陳佳惠結合盆栽帶領孩子認識暖化氣體，了解植物固碳，為低年級孩子們埋下淨零排放種子；老師周銀王則為中年級學生結合自然科學，了解月亮週期潮汐的能量及太陽能發電等知識。

老師梅慧玲帶入馬達原理，讓高年級學生簡單認識電磁原理；最後由張素菁為4年級孩子們帶來氫能課程，以電學故事為開端，帶學生了解氫能原理，並參與氫能槍操作。藉由遊戲式教學，提升學生能源知能並落實節能行動，推廣能源教育。

高雄市教育局今天新聞稿指出，大社國小在能源教育耕耘有成，去年節能標竿獎計有111家企業單位及25所中小學報名參選，歷經初審、複審，最終於11月選拔出全國20所推動能源教育標竿學校及20家節能標竿企業。

教育局指出，其中大社國小將校園打造成能源教育場域，深化學生能源與永續素養，並帶動社區居民參與，從校園推及至社區，榮獲民國113年全國推動能源教育標竿獎優選獎。日前教育局長吳立森前往視察，了解學校能源教育發展成效。

張素菁說，大社國小至今近125年歷史，未來將持續參與關心能源教育計劃，邁向「能源科學教育」的深耕階段。在寒假期間，大社國小也持續籌備能源科學教室，並於新學期試營運，盼讓能源、科學教育成為大社國小的校園特色。（編輯：李淑華）1140203