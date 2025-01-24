近40年非核政策後 義大利部長：準備好重啟核能

（中央社米蘭／斯德哥爾摩23日綜合外電報導）義大利環境與能源安全部長弗拉廷表示，目標於2027年底前完成立法計畫，使得禁核近40年後重啟核能成為可能。他強調，義大利「已經準備好重啟核能」。

路透社報導，弗拉廷（Gilberto Pichetto Fratin）在今天刊出的「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）專訪中作以上表示。

總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的右派政府表示，小型模組化反應爐（SMR）和先進模組化反應爐（AMR）有助鋼鐵、玻璃和磚瓦生產等義大利汙染最嚴重產業脫碳。

義大利於1987年透過公投廢除核電，2011年又透過公投封殺核能大復活。但政府目前正就透過採用新核電技術予以解禁在起草法規。

弗拉廷表示：「義大利已經準備好重啟核能。這是一個至關重要的抉擇，它不會取代再生能源，而是與之相輔相成，確保能源組合的平衡與永續性。」他同時指出，第一項法案將於2週內提交內閣批准。

義大利預估，如果核能在能源組合中至少占比11%，到2050年底前將可節省170億歐元（約新台幣5810億元）的經濟脫碳成本。

但與此同時，智庫指出，瑞典要滿足電力需求的預期成長，並於2045年達成淨零排放目標，最便宜的解方是建造更多陸域風電設施，而非增加核電廠數量。

隨著瑞典交通運輸和工業逐步擺脫化石燃料，且電力需求預計將從2023年的135 TWh（1350億度電）增至約300 TWh，政府希望於2045年底前建成多達10座新核電廠。

智庫「商業暨政策研究中心」（SNS）指出，蓋核電廠是成本最高的解決方案，相較之下，更多陸域風電與太陽能，結合水力發電廠和現有核反應爐增產，可以在不推高瑞典低電價的前提下滿足電力需求增長。

瑞典政府認為，新核反應爐是無風時提供「基礎」電力的必要作法。然而SNS表示，透過例如將某些工業製程改到非高峰時段運行等能源彈性措施，無需使用核電便能解決問題。

SNS認為，政府應該專注於改善電網和監管架構，扶持民間投資新能源的生產。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1140124