澳洲允諾提供逾400億補貼 助煉鋁廠轉型生產「綠鋁」

（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲工黨政府日前允諾提供20億澳幣（約新台幣413億6154萬元）補助，協助國內4家煉鋁廠於2036年底前改用再生能源製造「綠鋁」；澳洲鋁業協會則表示樂見其成。

路透社報導，鋁是製程中產生最多汙染的非鐵金屬之一，且目前的生產大多依賴燃煤供電；「綠鋁」則是指利用太陽能、風能或水力發電等再生能源製造的鋁。

澳洲4家煉鋁廠目前由力拓集團（Rio Tinto）和美國鋁業公司（Alcoa）經營。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在最新的競選宣傳中表示，這些煉鋁廠生產的每公噸低碳鋁都將獲得政府支持。他領導的中間偏左政府已將再生能源列為全國大選主要議題。澳洲最晚預計於5月底前舉行大選。

坎培拉當局的目標是在2030年底前，使再生能源占電力來源比重達82%。然而，儘管政府承諾投入超過400億澳幣支持新的風能、太陽能和電池計畫案，目前這個占比僅達到40%，距離目標明顯仍有一段差距。

艾班尼斯在一份聲明中表示：「我們希望澳洲工人在這片土地製造更多產品。我們擁有世界級金屬產業所需的所有要素，包括得天獨厚的太陽能和風能資源、到關鍵礦物與設施，以及技術嫻熟的勞動力。」

澳洲鋁業協會（The Australian Aluminium Council）表示，為吸引民間投資，並確保成本上升和監管流程延長情況下，使產業維持全球競爭力，他們一直為鋁業爭取生產補貼。

澳洲鋁業協會會長強生（Marghanita Johnson）表示：「這些新的鋁生產補貼能在煉鋁廠轉型期間提供必要的支持，促進澳洲能源基礎設施與系統發展，最終讓能源價格回到具競爭力的水準。」（譯者：王嘉語/核稿：洪啓原）1140126