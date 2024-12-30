環部更新2030減碳目標 環團：應提供計算基礎

（中央社記者張雄風台北30日電）環境部今天更新2030年減碳目標，較基準年減26%至30%。環團認為，目標值如何訂定應提供計算基礎給大眾參考；另外建議政府應推行更多再生能源「創能」相關政策，加速電力市場的自由化。

為達成國家溫室氣體長期減量目標，依據氣候變遷因應法，訂定5年為1期的階段管制目標。環境部今天公布自2026年起至2030年止的第三期溫室氣體階段管制目標（草案），更新2030年目標為較基準年（2005年）減28%加減2個百分點。

六大部門階段目標，能源部門為27.3百萬公噸、製造部門為117.3百萬公噸、住商部門為37.3百萬公噸、運輸部門為30.3百萬公噸、農業部門為5.2百萬公噸、環境部門為2.5百萬公噸；而2030年電力排放係數階段目標為每度電0.319公斤。

環境權保障基金會今天發布新聞稿，認為28%加減2個百分點的減量目標顯有不足，應提供計算基礎給大眾參考；經濟部應完整公開降低電力排放係數的方案資訊，以利社會檢視。

環境權指出，第三期國家階段管制目標預計明年3、4月才會報行政院核定，顯然超過法定期限1年以上，過晚公布減量目標不僅違反1年內提出的法律規定，也不利人民提前就氣候政策作準備。

環境權也向在野黨喊話，許多與減碳方案相關的法規、政策工具與預算資源，在野黨掌握相當大的主動權與影響力，理應承擔部分減碳政策成效責任，並負責任地提出在野黨對如何達成2030年積極減碳目標的意見，以接受社會公評與問責。

綠色和平發布新聞稿表示，樂見環境部公布更高的管制目標，但回顧過去第一、二期的成效，對於這次溫室氣體減量目標中影響最大的電力排放係數目標，如何降低至每度電0.319公斤感到擔憂。

綠色和平認為，除了承諾更高的管制目標外，各部門也應針對過往的計畫與成效進行通盤檢討，尤其應積極推動更多的再生能源使用辦法，以加速台灣的減碳路徑，並朝國際目標40%邁進。

綠色和平建議政府，應推行更多再生能源「創能」的相關政策，加速電力市場的自由化，提出更多財務誘因與政策，促使全台灣企業共同投入資源發展再生能源。（編輯：李亨山）1131230