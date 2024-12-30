2030減碳目標更新為26至30% 彭啓明：考量AI用電、財劃法等

（中央社記者張雄風台北30日電）環境部更新2030年減碳目標，較基準年減26%至30%。部長彭啓明今天表示，新目標考量國際因應氣候變遷趨勢、科技突破，國內考慮AI用電、財劃法修正後氣候資金投入的不確定性等。

環境部舉辦「我國2030減碳新目標暨擴大碳盤查登錄預告」記者會，更新2030年目標為28%加減2個百分點；與原訂的最大減量目標相比，由原本的25%提高至30%。

彭啓明解釋，統計2005年排碳量為268.89百萬公噸，目前統計至2022年已降至264.13百萬噸，目前預估2025年已經減量接近10%；隨著離岸風電等再生能源增加，因此訂定2030年減量達26%至30%的目標。

至於為何會有4個百分點的區間，彭啓明表示，主要考慮因素，國際間如政經局勢發展，對氣候變遷議題的重視程序會不一樣，另外則是觀察全球最新氣候科技的瓶頸與突破；國內則與AI用電需求、財劃法修正後氣候資金投入的不確定性等。

彭啓明說明，減碳法定基準年是2005年，但台灣的排碳峰值為2007年（約279.74百萬噸），若與2007年相比，預估2030年減量為34%至38%。

彭啓明提到，比對亞洲鄰近國家，以設定相同基準年（2005年）計算，台灣2030年目標僅次於日本的減量41%，韓國約減14%，中國則是2030年才達峰值，估增加排碳量約57%。

彭啓明指出，明年初將透過國家氣候變遷對策委員會，提出接軌國際的2032、2035年國家減碳新目標。

前次2030年減碳目標為國發會與各部會於2022年12月公布，透過12項關鍵戰略的具體行動與措施，訂定2030年較2005年（基準年）減碳24%加減1個百分點。（編輯：管中維）1131230