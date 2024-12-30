金門大學與景觀全聯會簽MOU 打造淨零產學合作

（中央社記者張已亷金門縣30日電）為邁向淨零，金門大學與景觀工程商業同業公會全國聯合會簽署合作備忘錄，聯合會理事長陳延任表示，將共同從建築與景觀觀點為建築能效及都市景觀如何實現城市淨零碳排努力。

國立金門大學與中華民國景觀工程商業同業公會全國聯合會27日舉辦備忘錄簽約儀式，多名縣府人員、金門大學教職員及各縣市景觀公會理事長等人出席，由金門大學行政副校長高瑞新與理事長陳延任代表雙方簽約，盼打造景觀淨零、低碳、永續新校園產學合作新模式。

金門大學校長陳建民表示，課程訓練學生培養務實品質及永續經營觀念，培育具技術整合能力與融合地域文化與當代思潮、理論與實務兼具的建築人才，透過產學合作加強金門大學各系所、專業公會及縣府公私部門合作，打造金門低碳、綠能、健康、永續家園新契機。

推動這次簽約合作的金門大學建築學系主任張旭福指出，產學合作致力促進6點，包含發展景觀工程產業、建立產業標準、培育專業人才、倡議政策與法規、推動永續景觀及促進國際交流。

金門大學今天新聞稿指出，未來將針對辦理技術研討及培訓、相關產業交流及人力資源協助互通、永續深耕合作等項目進行多元合作，雙方將秉持專業、合作互補，發揮互助共惠精神，朝2050淨零排放生活環境共進。（編輯：陳清芳）1131230