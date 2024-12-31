台積電明年起將減碳績效列選商指標 加速供應鏈減排

（中央社記者張建中新竹31日電）台積電加速供應鏈減排進程，民國114年起將減碳績效列入選商指標，關鍵排放源供應商須簽署溫室氣體減排協議，承諾119年須達成雙方協議的排放減量目標，並於115年底前完成產品碳足跡的第3方驗證，未合規者將減少業務合作。

台積電在ESG（環境、社會責任、公司治理）網頁中宣布相關消息。資材管理副總經理李文如說，供應商在減碳方面的成果和積極規劃，已成為台積電選擇合作夥伴及採購決策的重要考量因素之一。希望通過合作，雙方能共同邁向淨零排放目標，促進環境友好社會的發展，建立永續的供應鏈，實現台積電及多方共贏。

台積電表示，有鑑於不同供應商於碳管理推動程度上的差異，台積電將過往供應鏈碳管理歷程與自身減碳經驗整合成「供應鏈減碳行動指引」，涵蓋「績效追蹤與提高透明度、提供資源與客製化輔導、提升動機與擴大影響範圍、合作創新與重視成本效益」4大範疇，協助台積電及供應商採取合適的減碳策略及制定行動計畫，精進綠色管理。

此外，台積電於113年首度推出減碳補助專案，提供總額新台幣8400萬元的補助金，透過資金支持增加供應商投資節能減碳設備的意願，進而達成減碳目標。

矽晶圓廠日本勝高（SUMCO）和德商世創電子材料（Siltronic）皆表態響應，勝高承諾提供低碳的矽晶圓，並持續實施進一步措施以減少碳排放；世創電子材料則指出，將碳排放管理納入營運核心戰略，開始與上游原物料供應商進行減碳議合。

李長榮化學工業表示，透過與台積電合作開發電子級化學品回收技術，促進資源循環、減少碳足跡，共同為永續發展貢獻力量。（編輯：張均懋）1131231