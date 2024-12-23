元太：導入再生能源已近6成 海外據點均達成RE100

（中央社記者潘智義台北23日電）電子紙廠元太科技今天表示，全球據點導入再生能源已近6成；在再生能源導入的區域分布上，元太於台灣以外的全球據點，均已達成RE100，100%採用再生能源。

元太說明，2024年底，已提前達成全球營運據點達RE59的目標，即59%的電力耗用來自於再生能源，大幅超前原2024年達成RE30的路徑規劃。

在再生能源導入的區域分布上，元太於台灣以外的全球據點，均已達成RE100，100%採用再生能源；在新竹與林口廠區，再生能源導入率也持續提升，目前皆已超越RE20以上。

由於整體再生能源導入進程加速，已將2025年底的再生能源導入目標調升至RE65，期能儘速達成全球據點RE100目標。

元太今天宣布，在最新公布的道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）中，連續第3年蟬聯「道瓊永續世界指數 （DJSI- World）」與「道瓊永續新興市場指數 （DJSI- Emerging Markets）」成分股，並在標準普爾全球企業永續評比評鑑結果中，以高達92分優異成績，位居電子零組件產業全球最高分。

在道瓊永續指數評選範圍企業中，元太科技連兩年居該產業最高分；2024年以高達92分的優異成績，除了是排名於全球前1%的企業，分數較2023年進步3分並創下產業歷史新高。（編輯：張良知）1131223