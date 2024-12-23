拓藍色國土永續潛能 國海院與台大新碳勘中心簽MOU

（中央社記者張已亷高雄23日電）國海院與台大新碳勘中心今天簽署合作備忘錄，藉由跨單位海洋科學研究合作，以海域地質監測調查技術精進為核心，進一步將海域探測資訊應用到數位化淨零相關研究。

海洋委員會國家海洋研究院表示，這次與台灣大學新碳勘科技研究中心合作範疇，包括海域地質災害及資源調查、實體與數位底質資料共享，盼藉整合雙方資源與專業，推動國內相關學術及教育計畫，打造具前瞻性區域研究中心，為國家海洋研究及淨零碳排轉型注入新動能。

國家海洋研究院長陳建宏表示，這次簽署可強化國家海洋地質研究量能，實踐國海院建構區域研究中心願景，在人才培育上，藉海洋探測研究交流合作，訓練更多海洋科學調查及海洋資源淨零永續專業人員，在國家數位典藏及智慧運用方面，則完備海域資料建置、數位管理及技術開發永續經營策略。

陳建宏指出，海床資源探勘研究不僅是善用海域國土資源，更重要的是智慧化拓展藍色國土永續發展潛能，整合國內海洋科研技術能量，為國海院立足海洋放眼世界。

國海院今天發布新聞稿指出，為因應氣候變遷及落實「2050淨零排放」政策，新碳勘中心集結校內外跨領域研究學者，為國家減碳目標貢獻專業，並引進國外已發展利用的「碳捕捉及封存」調查及分析技術，在台大竹北校區建構國際級底質岩心資料庫「次世代智慧立體國土資訊中心」，將可協助國海院數位化管理海域環境監測探測資訊，及深化訓練以解析藍色國土資訊並應用在永續資源方面。（編輯：陳仁華）1131223