>永續台灣

拓藍色國土永續潛能 國海院與台大新碳勘中心簽MOU

2024/12/23 18:03:11

海洋委員會國家海洋研究院23日與台灣大學新碳勘科技研究中心簽署合作備忘錄，盼藉由整合雙方資源與專業，推動國內相關學術及教育計畫，打造具前瞻性區域研究中心，為國家海洋研究及淨零碳排轉型注入新動能。（海洋委員會國家海洋研究院提供）中央社記者張已亷傳真 113年12月23日

海洋委員會國家海洋研究院23日與台灣大學新碳勘科技研究中心簽署合作備忘錄，盼藉由整合雙方資源與專業，推動國內相關學術及教育計畫，打造具前瞻性區域研究中心，為國家海洋研究及淨零碳排轉型注入新動能。（海洋委員會國家海洋研究院提供）中央社記者張已亷傳真 113年12月23日

（中央社記者張已亷高雄23日電）國海院與台大新碳勘中心今天簽署合作備忘錄，藉由跨單位海洋科學研究合作，以海域地質監測調查技術精進為核心，進一步將海域探測資訊應用到數位化淨零相關研究。

海洋委員會國家海洋研究院表示，這次與台灣大學新碳勘科技研究中心合作範疇，包括海域地質災害及資源調查、實體與數位底質資料共享，盼藉整合雙方資源與專業，推動國內相關學術及教育計畫，打造具前瞻性區域研究中心，為國家海洋研究及淨零碳排轉型注入新動能。

國家海洋研究院長陳建宏表示，這次簽署可強化國家海洋地質研究量能，實踐國海院建構區域研究中心願景，在人才培育上，藉海洋探測研究交流合作，訓練更多海洋科學調查及海洋資源淨零永續專業人員，在國家數位典藏及智慧運用方面，則完備海域資料建置、數位管理及技術開發永續經營策略。

陳建宏指出，海床資源探勘研究不僅是善用海域國土資源，更重要的是智慧化拓展藍色國土永續發展潛能，整合國內海洋科研技術能量，為國海院立足海洋放眼世界。

國海院今天發布新聞稿指出，為因應氣候變遷及落實「2050淨零排放」政策，新碳勘中心集結校內外跨領域研究學者，為國家減碳目標貢獻專業，並引進國外已發展利用的「碳捕捉及封存」調查及分析技術，在台大竹北校區建構國際級底質岩心資料庫「次世代智慧立體國土資訊中心」，將可協助國海院數位化管理海域環境監測探測資訊，及深化訓練以解析藍色國土資訊並應用在永續資源方面。（編輯：陳仁華）1131223

國家海洋研究院 陳建宏 淨零台灣

相關新聞

面對全球暖化、極端氣候的挑戰，台灣身為地球公民的一分子，責無旁貸。中央社在邁向百年之際，一本專業，建構淨零碳排網站，以國際報導為經、國內報導為緯，提供第一手、即時的淨零趨勢、法令與科技新知，帶領讀者與國際社會同步，邁向低碳未來。

Logo設計理念：結合中央社企業識別（CNA）及兩個無限符號（∞），象徵對環境永續付出、循環不懈的承諾。

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明。當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。

友站連結