台灣大減碳解方 蔡明忠：藍碳復育、支持潔淨能源

（中央社記者江明晏台北23日電）聚焦減碳解方，台灣大哥大董事長蔡明忠表示，科技是解決氣候問題的關鍵，台灣大透過物聯網技術監測環境變化、利用大數據優化能源使用，更率先支持中研院潔淨能源開發，並推動「藍碳紅樹林復育計畫」，減緩氣候變遷。

台灣大哥大今天舉辦第6屆「台灣大永續論壇」，聚焦全球迫切的氣候危機、減碳解方。蔡明忠致詞表示，全球正面臨前所未有的氣候挑戰，聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）報告指出，若不採取更積極的減碳行動，全球升溫將於2035年突破1.5度C的臨界點，屆時極端氣候席捲全球，生物多樣性流失與自然災害的雙重威脅將威脅人類生存。

台灣大總經理林之晨表示，全球極端氣候變遷與地球超載問題日益加劇，在最極端的狀況下，預估到2060年台灣冬季將已消失；預計到2030年，ICT技術將有助於全球減少121億噸二氧化碳排放，使排放量維持在2015年的水準，並實現經濟成長與排放成長脫鉤。

他表示，台灣大哥大布局再生能源，IDC雲端機房提前6年於2024年達成RE100目標；在超過3000座基地台導入太陽光電及陸域風電等綠能；攜手中研院產研合作，開發「去碳燃氫」、「地熱能」及「海洋能」等淨零科技；並從優化電信設備、採用AI及大數據智慧節能技術、建置東亞最綠IDC雲端機房、推動門市數位化綠色營運、推出二手手機認證等5大面向推動節能減碳，以促進循環經濟，深化再生能源布局。

林之晨指出，以SBTi科學減碳路徑來看，要達成2050年Net Zero淨零排放，最後約10%減碳途徑需透過補償機制進行，台灣大深入研究自然碳匯後，決定優先投入藍碳復育，作為達成淨零目標的方式之一，相較於綠碳，藍碳具備更強的固碳能力和存碳穩定，且不易受外界擾動。

從吸碳量來看，他說明，藍碳的固碳能力是綠碳的4倍，且藍碳生態系統如紅樹林和海草床，由於土壤含水量高，不容易被分解，碳儲存能力比綠碳更強。不僅如此，藍碳還能提供水質淨化、生物多樣性、防止海岸侵蝕、抵禦風暴和減緩海平面上升等多重環境效益。（編輯：張良知）1131223