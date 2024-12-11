七接環評通過 中油承諾在地抵換降空污負擔

（中央社記者劉千綾台北11日電）環境部今天通過中油洲際液化天然氣接收站（七接）環評案，中油感謝環評委員提出建言，會信守「在地抵換」的承諾，例如將大林煉油廠內的公務車輛全數換為電動車。中油表示，七接不僅可供氣給大林電廠，也有助高雄當地工業由煤轉氣，將與在地持續溝通。

配合政府能源轉型政策及空氣污染防制，中油興建洲際接收站及輸儲設施，以滿足下游產業改燃氣使用需求及降低空氣污染物燃燒排放。洲際接收站完成後，可就近供應天然氣給台電大林電廠，更關鍵的是，未來岡山以南的電業、工業、民生及汽電共生等用戶，才有足夠的供氣量能，讓燃煤轉燃氣的工程加速啟動，改善當地的空氣品質。

環境部今天審查中油洲際液化天然氣接收站（七接）環評案。環委確認施工與高雄大林蒲遷村的期程，並建議應針對大林蒲村進行空污抵減，強化建築物耐受17級強陣風等，環評案補充修正後通過。中油晚間發布新聞稿表示，洲際接收站若於2031年如期興建完成，預估每年可供應600萬公噸的天然氣，不僅有助於大林電廠增氣減煤，更有助於高雄當地工業鍋爐煤改氣。

在減少相同熱值的燃煤或燃油使用方面，中油說明，每年可減少粒狀物約2.1萬公噸、硫氧化物約9.5萬公噸、氮氧化物約5.0萬公噸等排放量，並降低約624萬公噸二氧化碳，對於改善環境品質及淨零排放具有正面效益，是兼顧南部用電用氣成長，與脫煤減碳的關鍵基礎設施。

對於洲際接收站興建本身所衍生的空污增量，中油表示，絕對會信守「在地抵換」的承諾，例如將大林煉油廠內的公務車輛全數換為電動車，將抵換量全部應用於當地，不會用在外縣市，以降低當地的空污負擔。

配合政府2050淨零轉型政策及高雄市政府減煤脫碳的目標，中油表示，肩負擴大並穩定供應國內天然氣的責任，充份供應南部用氣需求及備援永安接收站的能力，必將如期、如質完成洲際接收站的興建。（編輯：楊凱翔）1131211