台達電成立淨零實驗室 號召台廠組建氫能國家隊

（中央社記者曾仁凱台北12日電）台達電今天宣布在台南2廠打造台達淨零科學實驗室，建置全台首座MW等級水電解製氫與氫燃料電池測試平台，號召中鋼、台電、中油等台廠加入，組建氫能國家隊，預計2026年底開始在台灣量產電池堆與系統設備。

台達電董事長鄭平今天表示，面對全球暖化、氣候變遷，降低碳排已是國際社會的共識及政策推動方向。氫能在這個趨勢中，更被公認是能源轉型的重要發展方向之一。

鄭平說，氫能源低碳排放的特性，非常適合應用在交通、工業製造、長期儲能、低碳燃料及分散式電網等多種場景及應用。對於解決全球溫室氣體排放問題，氫能提供了關鍵的減碳路徑。為達到2050年淨零碳排的目標，台灣已將氫能列為關鍵發展戰略方向之一。

台達電今年初宣布與英國氫能公司Ceres合作，雙方簽訂氫能源電池堆技術移轉及授權合約，將氫能技術從歐洲技轉到台灣。

台達電今天啟用的淨零實驗室，為全台首座百萬瓦（MW）級水電解製氫與氫燃料電池測試平台，可以進行不同種類材料的驗證與測試。台達電希望藉此組建氫能國家隊，攜手台灣產業夥伴，逐步推動材料的本土化，以支持從製氫電源、電池堆到系統整合技術開發，打造台灣的氫能解決方案。包括中鋼、中油、台電，以及鑫科、鋇泰、百德、漢泰等台廠已加入。

台達氫能源應用新事業發展部總經理蔡文蔭今天表示，氫能源普及的挑戰在於如何有效提升效率、降低成本，台達電鎖定業界最高效率的固態氧化物水電解製氫（SOEC）及固態氧化物燃料電池（SOFC）技術發展。

台達電投入研發的SOFC技術，已參與微電網測試，結合再生能源、儲能設備和電力管理系統，協助客戶打造低碳高效的分散式電網應用及能源管理解決方案。

同時，SOEC技術結合工業製程熱回收，以水蒸氣生成的氫氣應用在不同的製程，此技術適合協助鋼鐵業進行減碳，及協助傳統化石燃料能源公司進行碳中和燃料生產及轉型。（編輯：張良知）1131212