大同2023年均節電4.96% 佳世達溫室氣體減排10%

（中央社記者潘智義台北11日電）第17屆台灣企業永續獎今天公布各獎項名單，各上市櫃公司展示節能減碳成效，大同2023年平均節電率4.96%優於法規，元太科技藉實際行動，力拚2030年實現100%使用再生能源，佳世達則是在2023年就已達成溫室氣體減排10%目標。

大同表示，積極提升能源績效，總公司與工廠2023年平均節電率達4.96%，優於法規每年節電1%要求，合計減少229萬3191度電，相當於減少1130公噸的溫室氣體排放量。同時，全台134家大同3C門市皆已登錄為環境部綠色商店，推廣綠色消費。

在應對全球氣候變遷方面，元太科技早於2021年底立下雄心目標：2030年實現100%使用再生能源（RE100 2030），並於2040年達成淨零碳排（Net Zero 2040）。透過導入ISO 50001能源管理系統、積極參與氣候宣言（The Climate Pledge, TCP）及通過SBTi科學基礎減碳目標驗證，元太以行動詮釋對環境的承諾。

元太持續投入於綠色的電子紙技術與產品研發，2023年投入約新台幣34.6億元，占營業額比例達12%。

佳世達說明，2023年達成溫室氣體減排10%目標，實際減量績效相較2021基準年減量51%；在社會面，打造幸福企業，提升員工敬業度至4.62分，員工持股信託入會比例超過9成，留任率達92%。

富采表示，於環境保護層面，2023年集團成功減少約17.9%的碳排放量，相當於減少約6萬2048公噸二氧化碳排放，這一減排量相當於近160座大安森林公園全年的碳吸附量。

此外，在人才發展培育上，2023年富采投入近829萬元於員工訓練，較2022年成長近77%。（編輯：楊凱翔）1131211