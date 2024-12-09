國發會助攻綠色轉型 盼台灣供應鏈提升永續價值

（中央社記者潘姿羽台北9日電）淨零永續不只是願景，更攸關企業競爭力。國發會主委劉鏡清表示，企業若能協助上游增加永續價值，會是很大武器；政府會從發展綠色金融、兼顧轉型公平以及扶植新興產業3面向著手，國發基金也資助新台幣100億元作為綠色成長基金。

劉鏡清今天出席「2024永續供應鏈高峰論壇」，他於致詞時表示，淨零永續是大勢所趨，這是新的價值跟未來，政府不只鼓勵、也會資助，將挹注許多政策資源引導企業往此方向走；否則企業若產品差異化不大，成本又缺乏優勢，一旦無法協助上游達到減碳或永續等目的，供應鏈價值會被逐步取代。

劉鏡清說明，碳有價時代來臨，雖然一開始規範比較寬鬆，長期會一日比一日嚴謹，這個過程將為資本市場帶來機會；金管會在亞洲資產管理中心政策中，也把發展綠色金融商品列為重要策略。

不過劉鏡清點出公平性的問題，他表示，許多公司過得很辛苦，未來又要面對碳費，營運恐受影響，近期會發動相關研究，希望把受影響的企業找出來，先行輔導，避免企業在綠色轉型的階段受挫，波及員工生計。

劉鏡清指出，綠色轉型會是巨大商機，國發基金已提供百億資金作為綠色成長基金，希望轉型過程中，有很多新興產業一同成長、發展。

劉鏡清指出，政府計畫培養9.8萬名綠領人才，加上20萬名人工智慧（AI）人才，助攻產業發展，政府希望在公平性、財務、創新、創業等面向，提供一定程度支持，期待有新產業誕生並發光發亮，他也會在經濟發展委員會拋出相關議題。

過去有些企業認為，綠色轉型只要做到合規就好，因為減碳、綠色轉型只會增加成本，無法帶來營收營收。劉鏡清向企業喊話「花錢要讓自己拿到好處」，他表示，不論效率提升、成本下降都是好處，最重要的是，綠色轉型可以成為做生意的利器。

劉鏡清說，每個大公司都需要落實ESG，需要供應商幫忙減碳，提升社會形象與品牌價值，換言之，如果企業能夠協助客戶做好ESG，這將是很大的武器，也有助於台灣在全球供應鏈扮演更重要的角色。（編輯：潘羿菁）1131209