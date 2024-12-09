推動綠色運動 高市府發表自行車碳盤查賽事成果

（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄市運發局舉辦「2024高雄自行車百K挑戰賽」，為全台首場自行車碳盤查賽事，今天發表成果，精算碳排總量可讓一輛小客車環島196圈。未來將以此賽事為基準逐年降低碳排放量。

高雄市運動發展局10月中舉辦「2024高雄自行車百K挑戰賽」，為全台首場自行車碳盤查賽事，並於今天舉辦成果發表會。運發局表示，未來將以此賽事為基準逐年降低碳排放量，達到綠色賽事及共同倡議2050年淨零碳排目標。

運發局長侯尊堯表示，2050淨零碳排是全球目標，高雄市領先全台制定「高雄市淨零城市發展自治條例」並設置淨零學院，鼓勵局處首長參與並已培訓2395名學員、發放721張證書。

侯尊堯說，運發局透過舉辦自行車百K挑戰賽來倡議綠色運動與2050淨零碳排目標，跨出綠色賽事重要一步，尤其透過碳足跡查證，以科學化數據了解賽事的能源消耗，達到減碳目標。

運發局說明，此次賽事的活動碳排放總量為37087.858kgCO2e（二氧化碳當量），相當於民眾駕駛轎車環島約196圈。

「2024高雄自行車百K挑戰賽」申請碳足跡排放量的計算，全面涵蓋5個面向，包含選手補給、醫療救援、賽事軟硬體（如裝備運輸及會場佈置）、賽事獎典（如賽衣、獎牌、完賽禮）以及廢棄物處理等環節。（編輯：李淑華）1131209