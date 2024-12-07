台灣電動巴士啟運巴拉圭 林佳龍：落實榮邦計畫

（中央社記者吳書緯台北7日電）外交部長林佳龍表示，30輛由台灣成運汽車製造的電動巴士今天正式上船啟運友邦巴拉圭，展現台灣的產業科技與製造優勢，實踐「榮邦計畫」並將台灣智慧淨零技術輸出海外。

林佳龍今天在臉書發文指出，因應國際淨零碳排趨勢，且台灣擁有全球領先的產業科技與製造優勢，過去在交通部長任內便組成「電動巴士國家隊」推動示範運行計畫，協助台灣電動巴士產業提升設計與製造能力，不僅可供國內使用，更期盼外銷全世界，「創造新的台灣No.1」。

林佳龍表示，他今天早上親自到台北港，見證30輛由成運汽車製造的電動巴士，上船起運到友邦巴拉圭，實踐外交部的「榮邦計畫」，更是落實總統賴清德「經濟日不落國」的願景。

林佳龍說明，巴拉圭是台灣的兄弟之邦，巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）為了改善國內的大眾運輸制定「電動巴士先導計畫」，潘尼亞看重台灣的科技實力，力邀台灣優良廠商參與，讓台灣優質的電動巴士進軍南美洲市場，也連同將台灣智慧淨零的技術輸往海外。

林佳龍指出，電動巴士不只是交通工具，還能結合智慧運輸系統、車聯網、大數據與AI人工智慧的技術，提供非常多的創新應用服務，是建構智慧城市的重要基礎，更是在「數位」「淨零」雙軸轉型趨勢下，台灣產業不可忽略的領域。

林佳龍說，他以外交部長的身分，見證台灣電動巴士產業的成長與茁壯，並且進軍國際市場，成為外交部「榮邦計畫」的一部分，接下來還將活化「台巴工業區」，將其升級為「智慧科技園區」，為巴拉圭帶來投資與就業機會，也打造巴拉圭成為台商進軍南美洲「南方共同市場」的重要據點，創造台巴兩國互利共榮。（編輯：楊凱翔）1131207