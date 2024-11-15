川普若退出巴黎協定 李長庚：不用當成世界末日

（中央社記者羅元駿台北15日電）外界憂心美國總統當選人川普（Donald Trump）將再次退出全球氣候行動。國泰金總經理李長庚今天表示，不用當成世界末日，雖然對全球氣候變遷進程出現干擾，但全球很多國家、企業與組織投入，讓未來氣候行動可期。

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）11日在亞塞拜然首都巴庫（Baku）登場，國泰金總經理李長庚今天接受線上媒體聯訪，分享對川普上任後對氣候政策恐踩剎車的看法。

川普即將重返白宮，外界擔心美國將退出在限制全球暖化方面具里程碑意義的巴黎協定（Paris Agreement）。李長庚說，對於川普的言論不訝異，早在2016年任期內川普就曾宣布退出巴黎協定，但並未減緩全球氣候行動進程，反而看到美國地方政府和企業積極參與氣候變遷轉型。

李長庚直言，「不用把川普退出巴黎協定當作世界末日」。他認為，強化因應氣候變遷是全球趨勢。

李長庚指出，川普的立場與其一貫的政策立場一致，也看到很多美國共和黨人士並非完全反對氣候變遷或溫室氣體排放的說法，只是不願意承認溫室氣體排放是由石化燃料造成，因為當中可能牽涉到經濟與政治利益。

李長庚說，川普的態度的確會讓全球在緩解氣候變遷進程上出現干擾或延後，不過全球很多國家、企業與組織投入，讓未來氣候行動可期。（編輯：黃國倫）1131115