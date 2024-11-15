COP29允國際間碳交易 李長庚樂看保險業碳權理賠

（中央社記者羅元駿台北15日電）COP29與會各方批准聯合國國際碳市場新標準，允許各國進行碳權交易。國泰金總經理李長庚今天表示，巴黎協定第6.4條的通過雖有瑕疵，但意義重大，以保險業來說，從基本的損害賠償機制到未來有可能理賠碳權，都是新概念與商機。

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）11日在亞塞拜然首都巴庫（Baku）登場，預計11月22日落幕，國泰金總經理李長庚今天接受線上媒體聯訪分享與會心得。

李長庚指出，今年COP29主題很多談到如何利用金融力量讓氣候調適與減緩，其中，討論的巴黎協定第6.4條是全球性的碳市場與碳交易制度，需要經聯合國監管。

李長庚說，第6.4條的通過有程序上的瑕疵，但意義重大，當碳權透過一定衡量驗證後，進行交易變成「資產」，碳權是否為「風險性資產」並產生增值與減值，後續問題包含誠信問題、審查機制等。

李長庚表示，透過新的衡量方式，將碳的價值轉換成碳權（credit）交易，將來如何引進金融力量讓減碳做得更好，這是第6.4條通過最大的意義。

李長庚說，台灣的碳交所也還在摸索中，對投資人來說，到底買到的碳權「純度」如何，相信巴黎協定第6.4條的通過會讓摸索速度加快。

李長庚指出，第6.4條可能對市場產生很多商機，他舉保險為例，基本概念是當受到損害時做出補償，未來保險公司是否也可以理賠碳權就是一種新概念或型態，保險公司就要對碳權的性質、交易機制要有了解，否則保單就設計不出來。

李長庚說，台灣是工業與生產製造業重鎮，未來會需要很多碳權，在第6.4條的跨國機制下，企業可能透過資金、技術協助與開發中國家合作，在森林、農業或畜牧上產生更有效的碳權。（編輯：林克倫）1131115