出席COP29 義總理：脫碳應務實 核融合是遊戲改變者

(中央社記者黃雅詩羅馬13日專電)義大利總理梅洛尼今天出席聯合國氣候峰會,她指出,維護生產力與脫碳同樣重要,不應採過度意識形態做法,須務實使用所有可用技術,除再生能源,還包括天然氣,及未來以核融合產生乾淨能源。

梅洛尼表示,義大利在核融合技術方面處於領先地位,在義大利擔任七大工業國集團(G7)主席期間,組織了由國際原子能總署主辦的世界融合能源集團(World Fusion Energy Group)第一次會議。義大利打算重啟這項技術,因為這項技術可能成為遊戲規則改變者(game-changer),它可將能源從地緣政治武器轉變為可普遍取得的資源。

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會(COP29)11日在亞塞拜然首都巴庫(Baku)登場,預計22日落幕。義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)今天出席會議致詞。

梅洛尼首先表示,感謝亞塞拜然擔任本次峰會主席國,這次峰會呼籲各國努力貢獻,將全球氣溫上升控制在 1.5°C之內。

梅洛尼說,先前在杜拜,各國制定了雄心勃勃的目標,到2030年要使全球再生能源發電能力達到3倍,並將全球能源效率提升至2倍。

梅洛尼表示,實現上述目標需要眾人合作,從溫室氣體主要排放國做起,也需要充足財政支持。這次會議將努力設定新的氣候財務目標,要達成共識,需要大家共同分擔責任,克服已開發國家與新興、開發中經濟體之間的分歧。

梅洛尼說,義大利將繼續盡自身的一份心力,已將氣候基金超過40億歐元預算分配給非洲,也將繼續支持「綠色氣候基金」(Green Climate Fund)和「損失與損害基金」(Loss and Damage Fund)等倡議,並繼續促進參與多邊開發銀行。

梅洛尼話鋒一轉說,但與脫碳同需列為優先考量的,還有生產力和社會系統的延續性,必須保護以人類為核心的自然;在這個問題上採取過度意識形態和不務實的做法,可能會偏離成功之路,「技術中立(Technology neutrality)是正確方法,因為目前沒有任何單一替代方案,能取代化石燃料供應」。

梅洛尼主張,必須有務實國際觀,到2030年,世界人口將達到85億,全球GDP將在未來10年翻倍,這將增加能源消耗,同時因應人工智慧發展,能源需求將不斷增加。

她強調,「需要平衡的混合能源結構來度過轉型期,必須使用所有可用的技術,不僅再生能源,還有天然氣、生物燃料、氫能、二氧化碳捕集(CO2 capture)以及未來的核融合技術,以產生乾淨、安全和無限的能源」。

梅洛尼呼籲各國致力新能源外交,增加北半球和南方國家合作的機會,因為全球命運休戚相關,透過能源連結可以帶來巨大機會。這就是為何義大利政府在非洲推出的「馬泰計劃」(Piano Mattei),會以氣候與能源關係為重要支柱,也因此她很樂見亞塞拜然擔任COP29主席國,被視為以氣候促進和平倡議的一部分。

梅洛尼說,在義大利擔任G7輪值主席國期間,G7推動「非洲成長能源」(Energy for Growth in Africa)等新措施,幫助發展綠能生產與分配的基礎設施;也推出「適應加速中心」(Adaptation Accelerator Hub),協助世上最脆弱的國家適應、緩解氣候變遷挑戰。

梅洛尼表示,與任何一次氣候會議一樣,這次會議的成敗取決於大家,「在場者可能無法從付出的努力中受益,但這不重要,我作為一個母親,當我可以做些事,讓我女兒和她這個世代生活得更好,沒什麼比這件事讓我更滿足了」。

梅洛尼在結語引用美國心理學之父威廉.詹姆斯(William James)的名言指出,「行事要像一舉一動都會造成改變般,因為這樣確實會帶來改變(Act as if what you do makes a difference. It does)」。(編輯:張芷瑄)1131113