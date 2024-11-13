2024全球碳排量創新高 未按計畫擺脫化石燃料

（中央社巴黎13日綜合外電報導）根據今天發布的初步研究，導致地球暖化的石油、天然氣與煤炭的二氧化碳排放量今年創下新高，沒有跡象顯示世界在按照計畫逐步擺脫化石燃料。

法新社報導，齊聚亞塞拜然出席聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（COP29）的各國，之前已承諾將「轉型脫離」化石燃料，目標是把全球氣溫升幅限制在比工業化前高出攝氏1.5度以內。

但全球碳計畫（Global Carbon Project）國際科學家網絡的最新調查結果顯示，石油、天然氣與煤炭的排放量持續攀升。

研究發現，若要達到攝氏1.5度的升溫幅度限制目標，全球如今最晚必須在2030年代末期之前達成淨零碳排目標，時間點比大多數國家目前計畫的還早了許多。

雖然科學家說再生能源與電動車有助於取代部分化石燃料，但天然氣與石油的碳排量增加，導致今年全球化石燃料排放量升高。

挪威奧斯陸（Oslo）國際氣候研究中心（Center for International Climate Research）研究主任皮特斯（Glen Peters）說，全球化石燃料排放量「令人沮喪地逼近」高峰。

他向媒體表示：「再生能源成長強勁，電動車成長也很穩健，但這還是不夠。」他補充說，要在觀察多年數據之後，才能確定碳排量是否達到峰值。

初步調查結果顯示，2024年全球化石燃料二氧化碳排放量比去年增加了0.8%，達到破紀錄的374億噸。這項研究是根據截至年底的每月數據與預測，因此可能比目前的估計略高或略低。

研究人員說，印度的二氧化碳排放量增加與國際航空業成長都導致碳排量上升，而歐洲聯盟（EU）與美國的碳排量則呈現下滑趨勢。

在中國，鑒於煤炭與天然氣的二氧化碳污染增加，2024年的化石燃料排放量預計將些微上升。中國的碳排量占全球總量近1/3。

皮特斯說：「中國的石油用量可能已達高峰，這要歸功於電動車的快速推出。所以，這些科技真的助了一臂之力。」

整體而言，包括砍伐森林的土地利用改變造成的污染在內，2024年全球二氧化碳污染量大致持平，約為416億噸。

科學家評估說，若把「當前暖化程度」以及「其他溫室氣體未來效應」納入考量，為控制氣溫升幅不超過攝氏1.5度，全球還能排放二氧化碳的「碳預算」只剩下2350億噸。

以目前的二氧化碳排放速度來看，這代表全球只剩下6年時間就會消耗掉碳預算，也就是說每年必須大幅減排，才能實現淨零目標。

英國艾克斯特大學（University of Exeter）氣候系統數學模型主席弗里德林斯坦（Pierre Friedlingstein）說：「我們在此呈現的簡單數學是，在不假設任何負排放（negative emissions）的情況下，我們必須在2030年代末期達到淨零目標。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1131113