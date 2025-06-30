彭啟明訪德：台灣碳市不能關門來做 需與國際接軌【專訪】

（中央社記者林尚縈柏林30日專電）台灣「碳有價」今年正式上路，下一步將推動碳權交易。環境部近日率團赴德國考察，部長彭啟明接受中央社專訪表示，此行涵蓋跨部會成員與學者，並首度邀請台積電、台塑等多家產業代表隨行，展現台灣在減碳上與國際接軌意志。

環境部於24日至26日參加在柏林舉行的「綠色成長聯盟德國碳定價研習會」，與德方就碳定價、碳權交易深度交流。彭啟明強調，這是台德自2018年簽署合作備忘錄（MOU）以來，內容最充實、參與層面最完整的一次合作，涵蓋政策、監管與實務等面向。

參與研習的成員包括環境部、金管會、經濟部及多家企業代表，涵蓋碳總量管制與排放交易（ETS）的各方利害關係人。彭啟明強調，台積電、台塑與台電等企業此次隨團參與，展現業界對參與碳權交易的意願與準備。

碳總量管制與排放交易（ETS）是一種以總量管制為基礎的減碳機制，政府設定排碳上限並發放排放配額，企業若能減排即有餘額出售，若排放超標則需購買額度。此機制可透過市場價格引導企業選擇最具成本效益的減碳途徑，為重要的氣候治理工具。

德國是全球最早實施碳權交易的國家之一，2005年起參與歐盟碳排放交易體系（EU ETS），主要涵蓋電力與能源密集產業。2019年起，德國另設國內排放交易制度，將「碳有價」範圍擴及交通與建築，兩套制度合計目前涵蓋全國約85%的碳排放源。

彭啟明告訴中央社，德國碳定價制度的成熟不僅體現在制度設計，也包括開放的態度與經驗分享。從配額設定、碳洩漏風險控管，到與企業和社會的溝通機制，德方均願意提供具體建議與操作細節，讓台灣受益良多。

他認為，德國防範漂綠（Greenwashing）的方法對台灣制度設計具重要參考價值。他也觀察到，德國社會普遍認為為了環境所需的轉型成本應由全民共同承擔，減碳具政策一致性與社會普遍支持。

雙邊交流吸收到的也不只有台方，彭啟明分享，德方對台灣在數位治理與資訊整合方面的能力展現高度興趣，特別是在資料開放、AI應用與跨部門資訊系統發展上。

回顧合作歷程，彭啟明表示，台德在碳定價與氣候治理領域的交流已行之有年，自2018年簽署合作備忘錄（MOU）以來，雙方互動日益密切，此次訪德期間，台灣碳權交易所也進一步與歐洲能源交易所（EEX）簽署合作備忘錄。

中央社詢問台灣企業是否已為碳費制度做好準備，彭啟明表示，目前已有252家企業、逾460座工廠納入碳費制度，整體回饋正向，環境部將逐步推進碳權交易機制。

環境部預計明年下半年啟動台版總量管制與排放交易制度（TW ETS），邀請綠色成長聯盟企業作為「先行者」參與試行，預計於2027至2028年間全面上路。

彭啟明坦言，推動碳費與碳交易的一大挑戰是社會溝通。「外界時常誤以為碳費會導致滷肉飯漲價，但實際上與日常物價波動關係不大。」他說明，碳費制度設有透明機制與減免誘因，企業若提前減碳，一噸最低僅需繳交50元。

針對未來國際碳市走向，彭啟明指出，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將於明年上路，隨全球碳交易朝單一市場發展，台灣若能及早建構與國際兼容的總量管制與排放交易制度，將在全球低碳轉型中掌握競爭優勢。（編輯：韋樞）1140630