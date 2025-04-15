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集保永續績效服務年中上線 協助計算投資組合碳足跡

2025/04/15 21:11:25

集保結算所15日舉辦ESG服務論壇，投保中心董事長張心悌（左2）、金管會副主委陳彥良（左4）、集保結算所董事長林丙輝（右3），以及櫃買中心董事長簡立忠（右1）等人與會。（集保提供）中央社記者潘智義傳真 114年4月15日

集保結算所15日舉辦ESG服務論壇，投保中心董事長張心悌（左2）、金管會副主委陳彥良（左4）、集保結算所董事長林丙輝（右3），以及櫃買中心董事長簡立忠（右1）等人與會。（集保提供）中央社記者潘智義傳真 114年4月15日

（中央社記者潘智義台北15日電）集保結算所董事長林丙輝今天表示，預計於今年中正式上線的永續績效相關服務，將協助機構投資人計算國內股票、公司債投資組合的碳足跡，簡化相關作業流程，讓更多的機構投資人受惠。

集保結算所今天舉辦「2025台灣集保結算所ESG服務論壇－邁向亞洲資產管理中心」，林丙輝指出，今年集保持續推出多項ESG服務，包括對上市、上櫃公司股東會新增提供國際研究機構ISS的投票建議報告，以及新增對機構投資人提供計算投資組合碳足跡的「永續績效服務」。

集保結算所說明，新引進的ISS機構投票建議報告，涵蓋多達1300家台灣上市櫃公司，約占台股市場的7成公司。

集保表示，將透過近期加入的3大國際組織，國際資本市場協會、國際公司治理網絡、國際證券服務協會，與國內外市場參與者、機構投資人及證券服務同業的合作，在ESG（環境保護、社會責任、公司治理）議題扮演更積極的角色。

此次論壇邀請金管會副主委陳彥良擔任開幕貴賓，吸引超過300名上市櫃公司與機構投資人代表參加，並由亞洲公司治理協會分享亞洲地區的盡職治理實務與挑戰；其次由氣候智庫分享人工智慧（AI）、氣候與投資領域的最新觀察。

在座談中，國際兩大投票顧問機構ISS及Glass Lewis的亞洲研究主管均應邀出席，討論行業的趨勢與變化，多家外資機構投資人亞太ESG主管也出席討論，針對近期ESG投資面臨的挑戰提供觀察與建議。（編輯：楊蘭軒）1140415

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