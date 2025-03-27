環團籲合理調整電價 有助2050淨零

（中央社記者張雄風台北27日電）地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、台灣氣候行動網絡等多個環保團體今天發表聯合聲明，強調電價合理調整有其必要，以發揮引導節約用電效果，進而有助台灣邁向2050淨零排放。

聲明指出，電價審議委員會預計將於明天召開，針對電價調整恐對民生造成的影響，則可藉由「高用電級距者加大調幅」「額外稅收投入深度節能」以及「預算撥補填補緩漲政策之累積虧損」等3大配套措施，以達到「電價增加，電費支出負擔不增加」的政策目標。

聲明指出，台灣所得最低的20%群體，電費占家庭所得收入的比率約在2%以上，而年所得前20%，電費占家庭所得收入的比率較低，約0.75%，年所得前20%者，月用電量多為700度以上。透過在「高用電級距者加大調幅」可縮減不同所得間的電費負擔差異，落實共同有差別的責任。

「額外稅收投入深度節能」部分，去年行政院推動深度節能計畫，預估以4年投入新台幣353億元，促進節電206億度。若可藉由額外稅收，在加倍挹注於深度節能計畫，提升家電汰換補助、擴大能源服務業者量能、增添節能投資抵減誘因等，則更可全面性協助各類用戶，因應電價調整壓力。

預算撥補方面，聲明指出，台電在2022年與2023年時，因為俄烏戰爭導致化石燃料高漲，致使其該兩年虧損分別達到2272億元以及1977億元，因此需要此次電價調整，方可維持其財務能力。

聲明表示，台電2025年規劃626億元左右的淨零預算，主要用於再生能源案場開發、儲能系統應用、再生能源加強電力網工程、智慧電表及智慧變電所布建等，因此若無法藉由撥補，降低其負債，將影響其淨零相關投資。

聲明中並提到，外界指核電延役有助於降低電價，是依據現行核三發電成本每度1.4元為基礎。但事實上，若將延役時的安全強化措施成本以及核廢處理成本納入考量，核電成本都將倍增；以與核三相同機型的美國加州魔鬼谷核電廠延役案為例，其延役後單位購電成本需達到近4元。（編輯：管中維）1140327