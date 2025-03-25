南投鼓勵汰舊換購電動機車 補助最高1萬9300元

（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）南投縣政府今年持續鼓勵縣民淘汰老舊機車並換購電動機車，其中縣府補助最高9000元，加上中央補助，最高可獲1萬9300元；另外，縣府也鼓勵申辦排氣定檢簡訊通知，可抽禮券。

南投縣環保局推動運具電動化、汰舊車輛，今天宣布淘汰民國96年6月30日前出廠老舊機車的縣府補助額、淘汰老舊機車並換購電動機車、新購電動機車補助額，舉例計算淘汰老舊機車並換購電動重型機車，縣府補助新台幣9000元、環境部3300元、經濟部產業發展署7000元，1輛可獲1萬9300元補助。

縣長許淑華表示，持續投入經費改善機車排放空污，結合環境部300元至3300元、產發署5100元至7000元補助，設籍南投縣汰舊換購電動機車補助每輛合計最高1萬9300元，新購電動機車合計最高1萬元，淘汰老舊機車不分二、四行程，補助每輛合計2800元。

南投縣環保局表示，同時辦理機車定檢每月抽獎活動，鼓勵民眾申辦定期檢驗簡訊通知服務及按時完成定檢，只要機車車籍在南投縣、按時完成年度機車排氣定檢，並進入南投縣環保局機車排氣定檢簡訊通知服務網頁，輸入車號及手機號碼，就有機會獲得禮券。

環保局表示，希望透過高額補助及抽獎，呼籲機車車主汰換老舊機車，以降低空氣污染並養成定期檢驗保養機車習慣，民眾可把握今年換購、新購電動二輪車補助方案，響應淨零排放又有地方與中央補助。（編輯：郭諭儒）1140325