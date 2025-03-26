高市府帶頭推碳權計畫 各局處共6案執行

（中央社記者洪學廣高雄26日電）因應減碳趨勢，高雄市長陳其邁要求市府各局處執行「碳權主軸計畫」，環保局昨天舉辦工作坊，陳其邁和局處首長一同加入；目前市府各局處共6案碳權計畫執行中。

高雄市政府環保局昨天在淨零學院舉辦工作坊，由清華大學教授范建得帶領市府團隊討論，陳其邁、局處首長們更一同加入。目前市府各局處共計6案碳權計畫執行中，包含充電樁、冰水主機汰換、植林等。

環保局長張瑞琿表示，為了協助各局處推動碳權計畫，環保局與范建得合作，提供專業指導與建議，目前市府推動中碳權計畫共6案，後續將持續評估農業畜牧糞尿、醫療業器具汰換、都市植林等申請案。

張瑞琿提到，除了環境部減量額度，也嘗試申請國際機構碳權，未來將與民間企業探討，由企業提出碳權申請案，不僅提升國際競爭力，更達成高雄減碳效益。

環保局今天發布新聞稿指出，各局處碳權計畫包含環保局分享漢程客運電動公車抵換專案申請經驗，去年取得1367噸減量額度，目前更公私協力與民間業者合作，將570槍充電樁包裹申請國際碳權機構Verra碳權。

環保局說明，能源效率提升部分，經發局結合ESCO專案，與運發局、行國處合作，預計申請國家體育場、鳳山行政中心汰換冰水主機減量額度，已完成量測報告，10年總減量超過1100噸。

環保局表示，再生能源部分，水利局於旗美污水廠設置光電系統，有別於已往躉售台電，此案選擇自發自用，並向環境部申請「減量額度」，預計用於污水廠碳中和示範計畫使用；碳匯部分，農業局分享造林與植林碳匯專案。

財政局則分享綠色債券計畫，去年發行新台幣20億元、今年1月再完成25億元，透過永續投資，節省捷運利息支出，提供各局處推動淨零政策財政基礎參考。（編輯：張雅淨）1140326