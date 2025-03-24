反對黨魁與油氣業喊裁 加拿大碳價系統岌岌可危

（中央社加拿大卡加拉23日綜合外電報導）在反對黨黨魁與14位油氣公司高層表態應廢除後，加拿大上路6年的碳價系統岌岌可危。廢除意在激勵重工業減少碳排的碳價制度，也讓另一重要碳捕捉計畫的可行性受挫。

路透社報導，由於美國總統川普的關稅威脅引發另覓能源市場的呼聲，加拿大現正開始調整政策優先項目，也讓一些人更堅信過去這段時間加國太過於將氣候政策置於經濟之上。

在野的保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）17日將聯邦碳系統列為選戰議題，誓言若贏得4月28日的提前改選，他們會廢除聯邦碳價系統。

加拿大聯邦碳價系統上路於2019年，意在對碳排定價，包括對化石燃料徵收碳稅和針對大型工廠的碳排定價機制，鼓勵產業落實溫室氣體減排，獎勵表現良好的業者之餘並推動向低碳經濟轉型。

博勵治表示，他將廢除聯邦層級的碳定價規範，改以擴大聯邦激勵措施（如減抵稅）取代，屆時碳定價決定權將交由各省自主作業。

上週還有14名加國石油、天然氣公司的執行長發表公開信，希望廢除聯邦碳價系統，改由省政府層級制定更合宜的相關規範。

根據加國現行法律，排放量超過許可限額的業者必須向政府付費或購買碳信用額度來抵消。加國聯邦碳價制度設計為逐步收緊，碳價會在特定間隔時間內持續上漲，施壓企業減排。

包括產油的亞伯達（Alberta）在內，許多省分已建立自己的工業碳價系統，但根據現行規定，各省的制度必須與聯邦制度一樣嚴格。

新當選自由黨黨魁並就任總理的卡尼（Mark Carney）18日向媒體表示，如果加拿大想增加與盟國的貿易，就必須實施產業碳定價。像英國已表明會對氣候政策較寬鬆國家輸入英國的產品徵收碳關稅，若加拿大撤銷碳價系統，日後外銷英國時恐吃虧。

由加拿大6家最大油砂生產商所組成的「路徑聯盟」（Pathways Alliance）21日也加入論戰。6家業者結盟是要推動一個114.7億美元的碳捕捉與封存（CCS）計畫，供油砂業溫室氣體減排。

「路徑聯盟」在官網貼出聲明，強調他們要的是能帶動加國油砂成長的聯邦政策，呼籲廢除會削弱競爭力的聯邦碳價系統，頗有藉由讓聯邦碳價系統被廢順勢不再推動CCS計畫的味道。

然而許多分析師表示，如果少掉聯邦層級碳定價系統所帶來的財政獎勵，大企業就更缺少投資脫碳的動力。

油砂是加拿大碳排最嚴重的產業，「路徑聯盟」的計畫如完成，將成為世界上最大的CCS項目之一。但聯盟去年3月向監管單位提交二氧化碳輸運管路的申請後，一直未做出計畫後續推動的最終投資決定。（譯者：陳亦偉）1140324