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環境部攜手GeSI 共創綠色數位與淨零契機

2025/03/22 13:49:27

環境部長彭啓明（左）與全球永續賦能倡議組織（GeSI）執行長尼佛斯（Luis Neves）（右）簽署合作備忘錄，未來將攜手透過綠色數位解決方案加速台灣永續發展。（環境部提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年3月22日

環境部長彭啓明（左）與全球永續賦能倡議組織（GeSI）執行長尼佛斯（Luis Neves）（右）簽署合作備忘錄，未來將攜手透過綠色數位解決方案加速台灣永續發展。（環境部提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年3月22日

（中央社記者吳欣紜台北22日電）為落實2050淨零碳排目標，環境部與全球永續賦能倡議組織（GeSI）簽署合作備忘錄，未來將攜手透過綠色數位解決方案加速台灣永續發展。

環境部今天發布新聞稿指出，環境部長彭啓明21日與全球永續賦能倡議組織（GeSI）執行長尼佛斯（Luis Neves）簽署合作備忘錄，雙方將積極推動「數位及淨零雙軸轉型」。

彭啓明致詞指出，數位科技是推動永續發展的關鍵動能，GeSI是一個由資訊與通信技術（ICT）產業領袖組成的全球聯盟，過去與歐盟執委會合作多項計畫，特別是針對如何利用ICT技術來支持歐盟的永續發展目標（SDGs）和歐洲綠色政綱（European Green Deal）等，並提供有關數位化及永續發展政策建議。

彭啓明表示，環境部透過與GeSI簽署合作備忘錄，可共同探討「ICT解決方案的淨碳影響評估方法」及「數位化目的之績效框架認證」，將有助於台灣ICT產業在淨零目標上發揮積極作用，協助ICT產業評估ESG表現，台灣也將汲取GeSI的國際經驗，發展台灣自願性碳市場及智慧碳城市，加速綠色數位轉型，運用創新科技解決環境問題，並開創綠色經濟新契機。

尼佛斯說，台灣在資訊及通訊技術（ICT）產業擁有全球領先地位，是科技創新的重要樞紐，而GeSI不論是在智慧城市、人工智能及與聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）合作開發UNGIH數位平台等都有相當進展，會員也來自全球重要資通信產業，相信透過合作，GeSI將結合台灣的科技優勢與國際網絡，共同開發並推廣永續數位解決方案，為全球永續發展貢獻力量。

環境部表示，與GeSI的合作，不僅將加速台灣的綠色數位轉型，更將為全球的永續發展貢獻台灣的力量，期許透過雙方此次合作，加深「數位及淨零雙軸轉型」量能，共同創造一個更永續、更美好的未來。（編輯：管中維）1140322

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