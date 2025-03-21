永續連結貸款占永續金融過半 渣打：利率減碼成誘因

（中央社記者羅元駿台北21日電）金融助攻企業淨零永續，渣打銀行（台灣）今天指出，台灣的永續金融市場以永續連結貸款（SLL）占比過半為大宗，背後連結的永續績效若達標，則享有金融機構的利率減碼，是企業轉型申貸的誘因，渣打也設定2050年投融資活動達淨零的目標。

渣打（台灣）今天舉行全球經濟暨永續金融論壇，渣打大中華及北亞地區永續金融主管黃翠芝、渣打（台灣）企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲出席。

黃翠芝分享，渣打集團2024年永續金融營收為9.82億美元、年成長36%，其中渣打亞洲、非洲及中東地區市場合計占比高達78%。她說，渣打內部設定2026年永續金融營收目標為10億美元，等於提前2年就達標。

黃翠芝指出，以全球的永續金融市場而言，綠色債券的金額量最大，而永續連結貸款（Sustainability-linked Loan）則是成長最快，而用於社會效益投資計畫的社會債券則在COVID-19後有明顯增長。

談及台灣永續金融市場，黃翠芝表示，2024年以永續連結貸款為大宗、占比為54%，因為企業達成貸款連結的指定減碳或永續指標時，銀行給予相對的利率優惠，更增加企業的貸款誘因。

外界擔心美國總統川普上任後二度退出巴黎氣候協定對全球永續的影響，黃翠芝認為，對美國而言有動盪，但其他國家並沒有跟進退出。同時看到歐盟、中國等更努力承諾減碳。

黃翠芝進一步說明，對亞洲地區短時間的影響是中性，不過長期來看永續發展一定是有好處且有利的。

黃翠芝也介紹，渣打目前承諾今年自身營運達淨零碳排，並在2050年時投融資活動達淨零碳排，而渣打集團目前有超過40種淨零ESG產品助攻客戶轉型。

黃翠芝分享渣打與英國航空（British Airways）的案例，透過專案融資讓英國航空支付給碳清除開發商UNDO、達到減碳效果，同時保險公司也提供保證性協議降低資金風險。

黃翠芝說，航空業透過渣打專案融資確保企業做到碳移除，台灣航空業未來也有潛力執行類似的永續金融交易架構。（編輯：楊蘭軒）1140321