研究：土壤與枯枝等非生物能比樹封存更多CO2

（中央社巴黎20日綜合外電報導）一項今天發表的研究指出，土壤、河流沉積物和腐草枯枝等，能比正常樹木封存更多人為造成的二氧化碳。這項研究發現挑戰長期以來關於地球儲碳方式的假設。

法新社報導，研究的作者群表示，這項發現對於「形塑未來氣候」政策以減少溫室氣體排放、改善大氣中二氧化碳的捕捉與儲存非常重要。

人類活動釋放的二氧化碳約有1/3儲存在陸地碳匯（carbon sink），這些碳匯與海洋一起吸收過多的溫室氣體，有助於減緩全球暖化。

然而森林正面臨威脅。由於全球暖化、疾病、野火和大規模土地開墾，森林吸收二氧化碳的能力已減弱。

近期一些研究顯示，地球的碳儲量正在增加，但仍不清楚這些碳分布於陸地生態系統的情況。其中一個主要的未知數是碳在樹木及其他植物等植被，和腐木及土壤等非生物物質之間的分布。

研究作者表示，深入了解這點非常重要，因為生態系統面臨不同的環境威脅，封存碳的能力也有所不同。

為釐清這個問題，國際科學家團隊就1992至2019年間，全球木本植群中儲存碳的變化進行全面評估。

這項發表於「科學雜誌」（Science）的研究發現，這段期間累積的二氧化碳，大部分都以非生物有機物質的形式封存在土壤、枯木和水壩與掩埋場等儲藏所中。

研究指出「大部分的陸地碳儲量都是以非生物物質的形式封存，因此比過去認為的更持久」。

與研究一同發布的聲明指出：「這些碳庫的存續時間遠長於生物質，意味著陸地碳儲存比先前假設更穩定。」

這些發現與早期研究形成強烈對比。過去的研究估計，陸地儲存的碳約有70%來自活的有機體或生物體。

由於氣候變遷和毀林，亞馬遜（Amazon）部分地區已從碳匯轉變為碳排放源，其他受到壓力的地景也正在發生變化。

另一方面，二氧化碳數千年來一直被封存在凍土中，但隨著當地氣溫上升與野火肆虐，極地苔原也已轉變為二氧化碳排放源。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1140321