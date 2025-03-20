三菱日聯退出淨零銀行聯盟 成日本業者脫離第3例

（中央社東京20日綜合外電報導）日本三菱日聯金融集團（MUFG）已經退出淨零銀行聯盟（NZBA），成為三井住友金融集團與野村控股公司之後，第3間脫離這個聯盟的日本業者。

淨零銀行聯盟由聯合國號召、銀行業發起組成，成員包含全球各大銀行，盼致力在2050年底前讓相關放貸、投資及資本市場活動符合減碳與邁向淨零排放。

共同社報導，美國總統川普（Donald Trump）領導的新政府1月上路後，在因應氣候變遷方面態度消極，美國與日本等國的金融機構紛紛退出淨零銀行聯盟，昨天已知三菱日聯金融集團確定脫離。

三菱日聯金融集團發布聲明表示，「將持續充分因應氣候變遷」。報導推測，這項最新進展可能會影響目前仍是成員的日本金融業者判斷，包含瑞穗金融集團、三井住友信託集團、農林中央金庫。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，三菱日聯金融集團先前是首間加盟淨零銀行聯盟的日本銀行，而且相當活躍，如今它的退出也象徵推展全球氣候議題力道有所減弱。

三菱日聯金融集團即便退出淨零銀行聯盟，仍有意持續放款或投資與因應氣候變遷相關的計畫。

此外，三菱日聯金融集團也會維持原有目標，要在2050年之前協助投融資對象達成溫室氣體淨零排放，並進一步幫助日本企業脫碳。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1140320