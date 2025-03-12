淨零城市展18日登場 國發會：助企業掌握全球淨零商機

（中央社記者潘姿羽台北12日電）「2050淨零城市展（Net Zero City Expo）」將於3月18至21日舉行，國發會表示，此次會展參與的國際城市、來訪人數及參展廠商數均創高，可讓全球看到台灣的實力，並讓台灣掌握全球淨零轉型商機。

國發會今天發布新聞稿指出，第三屆淨零城市展將於2025年3月18日在台北登場，由行政院國家永續發展委員會指導，國家發展委員會與台北市電腦公會合作共同舉辦，目的是建立一個匯聚數位創新、淨零技術與永續行動的展示平台，透過連結國內外城市，分享數位轉型與淨零科技解決方案，加速實現淨零目標。

今年淨零城市展主題為「數位與綠色雙軸轉型」，國家發展委員會攜手內政部、經濟部、環境部、交通部、國家科學及技術委員會等部會設立「淨零願景館」，扣合國家希望工程與淨零轉型5大策略，展示各部會淨零轉型最新成果；並辦理「淨零城市國際峰會」，討論能源管理、AI賦能及氣候調適等永續城市議題，分享台灣減碳經驗，促進國際合作與交流。

國發會副主委高仙桂出席3月11日的展前記者會時指出，第三屆淨零城市展參與的國際城市、來訪人數及參展廠商數都創下歷屆新高，顯示各國對於氣候變遷議題的高度重視。這場盛會將使民眾及全世界看到台灣在AI科技的硬實力，還展現台灣在數位及淨零解決方案的軟實力，並藉由國際合作及交流，掌握全球數位與淨零轉型的龐大商機。

國發會表示，此次展會首次辦理國際商機媒合大會，為國際買家與供應商搭建跨國、跨產業的合作平台，開創更多商業機會，助力企業探索並實現具潛力的合作方案。

國發會指出，今年初政府提出台灣國家自定貢獻（NDC）的Beta版目標，將2030年第3期溫室氣體階段管制目標提升到相較2005年減量28±2%。為達成這項目標，將投入超過新台幣1兆元的政府預算，透過推動20項減碳旗艦行動計畫，可望創造5兆元以上的民間投資，希望藉由這次展會，邀集國外企業參與，分享台灣綠色商機。（編輯：林淑媛）1140312