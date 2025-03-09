環境部擬3箭管理碳封存 盼年底前完備環評規範

（中央社記者張雄風台北9日電）為達2050淨零目標，環境部表示，將對碳封存提出完整規範，包含上位的政策環評、碳封存達一定規模以上需個案環評及研擬管理辦法3方向；政策環評、個案環評規範盼年底前完備。

為朝2050淨零目標邁進，國發會2022年12月與8個相關部會正式公布12項關鍵戰略。其中，在碳捕捉利用及封存（CCUS）部分，訂定目標為2030年達176萬至460萬噸。

環境部氣候變遷署日前公開招標「二氧化碳捕捉後封存場址開發政策環境影響評估」，盼協助推動碳封存場址政策環評。

氣候變遷署長蔡玲儀告訴中央社記者，通常碳捕捉後是在廠區內由業者自行處理再利用，如水泥、石化廠等，屬於經濟部管轄範圍。

蔡玲儀提到，若將碳捉下來後，要比照國外的技術和方法進行封存，可能需要另覓地點，民眾也比較擔心是否會受影響，因此希望透過碳封存的「政府政策評估說明書」（政策環評）化解疑慮，「不是到處去打洞、封存」。

政策環評包含環境涵容能力、自然生態及景觀、健康安全、社會經濟等項目。蔡玲儀希望從提出草案、後續送環評委員會討論等，都能在今年底前完成。

蔡玲儀指出，除了上位的政策環評外，也進一步研擬碳封存達一定規模以上就必須進行個案環評，這部分將由環保司協助修訂「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」規範，同樣也是期望今年底前完備。

另外，蔡玲儀說，因為碳封存涉及地下地質構造等複雜的技術過程，要確保操作的安全性，並防範可能的環境風險，包括對封存地點的嚴格監測、緊急應變措施的制定等，擬訂定「二氧化碳封存管理辦法（暫名）」，希望能在年底前能提出草案。

目前中油在苗栗通霄鐵砧山地區建造示範場域、台電在台中火力電廠進行碳封存試驗場。蔡玲儀說，此兩案都是屬於各別已開發基地的變更項目，且規模也不大，因此與環境部正在進行的環評修訂沒有直接影響。（編輯：管中維）1140309