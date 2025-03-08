調查：近半能源業高層覺淨零恐2070年才能達標

（中央社紐約7日綜合外電報導）權威管理機構「貝恩策略顧問公司」一份對能源與天然資源等業界高層的調查顯示，出於成本上升及ESG理念退燒，近半受訪者認為世界要到2070年才能達標淨零排放。

華爾街日報指出，貝恩策略顧問公司（Bain & Company）這份對石油、天然氣、化工、礦業、公共事業與農產加工或分銷等產業所做的調查，700名受訪業界高層裡44%的人表示2070年之前不可能做到淨零排放，比去年的32%高出一截。

認為2050年世界能達標淨零排放者，也從去年的50%掉到只剩32%到40%之間。

受訪的業界高層們表示，鑒於當前企業面臨資本成本攀升和資產負債表緊縮等情況，短期內對新基礎設施的支出會變得更有限。

調查發現，31%受訪者表示公司資本項目成本較前一年增加10%以上；約一成的受訪者表示成本漲幅超過20%。

貝恩策略顧問公司的合作夥伴兼能源與礦業顧問杜根斯（Grant Dougans）說：「業界高層們要說的是，（向淨零排放轉型）這將非常困難。」

他說：「促進淨零所需的再生能源量，連同所需的電力傳輸及所有執行面的考量因素，在在都須非常龐大的基礎設施。這些人很清楚，因為他們都是負責的人。」

受訪業界高層們還說，他們現對ESG為導向的投資，興趣已不若對投資回報的關注。ESG指的是環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，Governance）的一種永續經營理念。

華爾街日報指出，這種氛圍轉變時值美國企業出現一股紛紛推遲或完全放棄綠色目標的趨勢。最近幾週以來，從富國銀行（Wells Fargo）到能源巨頭英國石油（BP）等多家企業都推遲淨零目標，後者更表明要專注於化石燃料生產以提振收益。

此外，當前新上任的美國川普政府也正繼續打擊氣候政策，以及太陽能、離岸風電等技術。

但目前電力需求只會上升，特別是來自科技中心的需求，因為越來越多資源用於建造資料中心以驅動人工智慧（AI）。貝恩策略顧問公司估計，到2027年相關產業的能源需求可能翻倍，屆時將佔全球能耗的2.6%，滿足相關需求恐需花費超過2兆美元能源生產成本。（譯者：陳亦偉）1140308