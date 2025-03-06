新加坡撥款15億設低碳科技試驗平台 推動能源轉型

（中央社記者吳昇鴻新加坡6日專電）為了實現2050年淨零排放目標，新加坡媒體今天報導，單靠進口電力和太陽能不足夠，新加坡正探討其他減碳管道，包括研究核能潛力。政府並撥款新幣6250萬元（約新台幣15億4000萬元）資助設立試驗平台，推動企業加速新興低碳技術商業化。

新加坡國會撥款委員會今天辯論貿工部預算，新加坡人力部長兼貿工部第二部長陳詩龍發言時，闡述新加坡邁向低碳經濟採取的能源策略和替代方案，如電力進口、太陽能、核能和氫能等。

聯合早報今天報導，陳詩龍表示，核能是當局正在認真研究的潛在部署選項。不過，他重申，新加坡尚未決定部署核能，現在討論部署地點、費用和確切計畫還言之過早。

「我們的首要任務，是加快核安全和先進核技術方面的能力建設。我們正在為核領域培養更多核能科學家，例如透過提供核科學和工程研究生獎學金。」

陳詩龍宣布，新加坡政府為科技研究局設立的低碳科技轉換試驗平台（Low Carbon Technology Translational Testbed）注資新幣6250萬元，支持企業加速新興低碳技術商業化。

報導指出，新加坡近年來大力推動能源轉型，目標是從目前幾乎依賴天然氣發電，過渡到多元能源模式，以減少碳排放量。為滿足相關的設施建設需求，政府去年撥款新幣50億元設立未來能源基金（Future Energy Fund），今年加碼額外投入新幣50億元。

針對基金的使用，陳詩龍透露，相關基礎建設仍處於初步階段，政府尚未從基金中撥出任何款項。然而一旦關鍵技術取得突破並達到商業化標準，預計就會有資金支出。（編輯：陳慧萍）1140306