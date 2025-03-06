>國際趨勢

新加坡撥款15億設低碳科技試驗平台 推動能源轉型

2025/03/06 14:47:54

（中央社記者吳昇鴻新加坡6日專電）為了實現2050年淨零排放目標，新加坡媒體今天報導，單靠進口電力和太陽能不足夠，新加坡正探討其他減碳管道，包括研究核能潛力。政府並撥款新幣6250萬元（約新台幣15億4000萬元）資助設立試驗平台，推動企業加速新興低碳技術商業化。

新加坡國會撥款委員會今天辯論貿工部預算，新加坡人力部長兼貿工部第二部長陳詩龍發言時，闡述新加坡邁向低碳經濟採取的能源策略和替代方案，如電力進口、太陽能、核能和氫能等。

聯合早報今天報導，陳詩龍表示，核能是當局正在認真研究的潛在部署選項。不過，他重申，新加坡尚未決定部署核能，現在討論部署地點、費用和確切計畫還言之過早。

「我們的首要任務，是加快核安全和先進核技術方面的能力建設。我們正在為核領域培養更多核能科學家，例如透過提供核科學和工程研究生獎學金。」

陳詩龍宣布，新加坡政府為科技研究局設立的低碳科技轉換試驗平台（Low Carbon Technology Translational Testbed）注資新幣6250萬元，支持企業加速新興低碳技術商業化。

報導指出，新加坡近年來大力推動能源轉型，目標是從目前幾乎依賴天然氣發電，過渡到多元能源模式，以減少碳排放量。為滿足相關的設施建設需求，政府去年撥款新幣50億元設立未來能源基金（Future Energy Fund），今年加碼額外投入新幣50億元。

針對基金的使用，陳詩龍透露，相關基礎建設仍處於初步階段，政府尚未從基金中撥出任何款項。然而一旦關鍵技術取得突破並達到商業化標準，預計就會有資金支出。（編輯：陳慧萍）1140306

陳詩龍 新加坡 國會 獎學金 貿工部 聯合早報 科技研究局 淨零國際 低碳經濟 核能

相關新聞

面對全球暖化、極端氣候的挑戰，台灣身為地球公民的一分子，責無旁貸。中央社在邁向百年之際，一本專業，建構淨零碳排網站，以國際報導為經、國內報導為緯，提供第一手、即時的淨零趨勢、法令與科技新知，帶領讀者與國際社會同步，邁向低碳未來。

Logo設計理念：結合中央社企業識別（CNA）及兩個無限符號（∞），象徵對環境永續付出、循環不懈的承諾。

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明。當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。

友站連結