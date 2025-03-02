藥廠AZ設生物甲烷工廠 英國研製業務由潔淨能源供電

（中央社倫敦2日綜合外電報導）英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）近日表示，已開設一間利用有機廢棄物生產沼氣的工廠，確保到今年底前，其在英國的所有研發與製藥業務都能由潔淨能源供電。

路透社報導，這座工廠由AZ與英國生物甲烷製造商Future Biogas合作營運，雙方簽訂為期15年的協議。工廠每年將為AZ在英國的3個研發與生產基地供應1億度（kWh）再生能源，相當於AZ全球天然氣總消耗量20%。

由於降低成本已成企業重大優先事項，加上美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後將焦點轉向化石燃料，許多大公司紛紛放棄減排和改用再生能源的承諾。

在英國，首相施凱爾（Keir Starmer）的政府正在民間投資協助下，推動國家電力網脫碳。

AZ位於英格蘭東部林肯郡（Lincolnshire）的新廠並未獲得英國政府補貼，但這家公司表示，在英國轉向再生能源是其更廣泛承諾的一環，即今年底前全球所有業務100%使用再生能源。

AZ於2020年設下在2045年達到淨零排放的目標，這不僅取決於自身減碳行動，也仰賴供應商改用綠電。此外，AZ另一項目標是在2026年底前，將自身直接產生的溫室氣體排放量相比2015年減少98%。

AZ在2023年與美國企業Vanguard Renewables達成類似的長期協議，以沼氣取代天然氣，減少AZ在美國研發與生產基地的碳排。

丹麥大藥廠諾和諾德公司（Novo Nordisk）雖然也設下類似的減碳目標，但它在2月指出，隨著公司提高暢銷減重藥物Wegovy產量，其碳排量去年增加了23%，並預計持續攀升至2030年底。（譯者：王嘉語/核稿：洪培英）1140302